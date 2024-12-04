"Героїчний вчинок": водій російської фури в Маріуполі зупинив колону ворожої техніки на Курахове

Водій вантажівки не тільки зміг "відмінусувати" один тягач, а й на тривалий час загальмував перекидання ворожої техніки на один із найгарячіших напрямків фронту, розповів Андрющенко.

В окупованому Маріуполі на Донеччині стався курйозний випадок. Водій вантажівки зупинив колону російської техніки, яка їхала в бік Курахового. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив ексрадник міського голови Маріуполя, автор проєкту "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"До хороших новин. Сьогодні зранку колона в кількості до 15 військових тягачів, завантажених гусеничною технікою типу БМП / БМД з Мангуша рушала через Маріуполь в бік Волновахи. Мала пройти швидко, проте героїчний вчинок водія фури з Росії, який просто врізався в один з тягачів, не просто кардинально сповільнив перекидання та рух колони, але привів до її розриву та де-факто "змінусував" один тягач", — розповів Андрющенко.

Він додав, що це була прекрасна операція росіян по нейтралізації росіян.

Петро Андрющенко також зауважив, що колона техніки рухалася не в бік Запоріжжя, де зараз "очікують" наступ російських окупантів, а скоріш за все на Курахівський напрямок.

Нагадаємо, що 27 листопада ЗСУ в районі Часового Яру "розвалили" штурм росіян на новітній БМД з десантом. Загарбники намагались влаштувати механізований штурм позицій українських захисників на новітніх БМД-4, скориставшись погіршенням погодних умов.

На Времівському напрямку на Донеччині російські окупанти провалили запланований штурм. Вони спробували прорвати оборону ЗСУ в районі Великої Новосілки, але спроба виявилася невдалою.