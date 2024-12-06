Иран, который поставляет РФ "Шахеды", просит Украину прекратить поддержку сирийских повстанцев

МИД Ирана обвинил Киев, что поддержка им повстанцев нарушает обязательства государств в борьбе с терроризмом.

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в поддержке повстанцев в Сирии и требует прекратить это делать. Об этом пишет издание Iran Nuances со ссылкой на слова министра и главы департамента Евразии Моджтаба Дамирчила.

Он заявил, что Украина поддерживает повстанцев, которые воюют против режима сирийского диктатора Башара Асада.

"Помощник министра иностранных дел Ирана призвал Украину прекратить поддержку террористов в Сирии, заявив, что этот шаг нарушает обязательства государств в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

Между тем в диппредставительстве Украины в Ливане порекомендовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Сирию до стабилизации обстановки безопасности, а тем, кто продолжает находиться в этой стране, посоветовали уехать. Об этом говорится в сообщении МИД.

"Тем гражданам Украины, которые приняли решение о продлении своего пребывания на территории Сирии, посольство рекомендует избегать мест массового скопления людей, не участвовать в акциях и демонстрациях", — отметили в ведомстве.

Кроме этого украинцам, находящимся в Сирии, советуют "неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране".

Напомним, что 4 декабря сообщалось, что Россия и США столкнулись в ООН из-за войны в Сирии и едва не перешли на личности. Они взаимно обвинили друг друга "в поддержке терроризма" во время заседания Совета Безопасности, созванного в связи с внезапной эскалацией боевых действий в Сирии.

Также сообщалось, что 4 декабря сирийские повстанцы захватили уникальный российский радар "Подлет". Повстанцы затрофеили дорогостоящую российскую РЛС 48Я6-К1. Она стояла на базе спецназа "Силы тигра".