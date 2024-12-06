Іран, який постачає РФ "Шахеди", просить Україну припинити підтримку сирійських повстанців

МЗС Ірану звинуватило Київ, що підтримка ним повстанців порушує зобов’язання держав у боротьбі з тероризмом.

Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в підтримці повстанців в Сирії і вимагає припинити це робити. Про це пише видання Iran Nuances з посиланням на слова міністра і голови департаменту Євразії Моджтаба Дамірчілу.

Він заявив, що Україна підтримує повстанців, які воюють проти режиму сирійського диктатора Башара Асада.

"Помічник міністра закордонних справ Ірану закликав Україну припинити підтримку терористів у Сирії, заявивши, що цей крок порушує зобов’язання держав у боротьбі з тероризмом", — йдеться у повідомленні.

Між тим в диппредставництві України у Лівані порекомендували громадянам України утриматися від поїздок до Сирії до стабілізації безпекової обстановки, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, порадили виїхати. Про це йдеться у повідомленні МЗС.

"Тим громадянам України, які прийняли рішення щодо продовження свого перебування на території Сирії, посольство рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях і демонстраціях", — зазначили у відомстві.

Крім цього українцям, що знаходяться у Сирії, радять "неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні".

Нагадаємо, що 4 грудня повідомлялося, що Росія і США зіткнулися в ООН через війну в Сирії й ледь не перейшли на особистості. Вони взаємно звинуватили одна одну "в підтримці тероризму" під час засідання Ради Безпеки, скликаного у зв'язку з раптовою ескалацією бойових дій у Сирії.

Також повідомлялося, що 4 грудня сирійські повстанці захопили унікальний російський радар "Подлет". Повстанці затрофеїли дорогу російську РЛС 48Я6-К1. Вона стояла на базі спецназу "Сили тигра".