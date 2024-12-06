Украина начала серийное производство дрона-ракеты: что известно, подробности

Отмечается, что дальность полета дрона-ракеты "Ад" — 700 км, скорость составляет 700 км/ч. Она была успешно использована уже пять раз.

Украина начала серийное производство дрона-ракеты "Ад". Первая партия, которая имеет подтвержденное боевое применение, при участии президента Украины Владимира Зеленского передана Силам обороны Украины, сообщается на сайте главы государства.

"Очень важно, что наши защитники получают такое современное оружие украинского производства. Теперь задача — в дальнейшем наращивать их производство и применение", — отметил глава государства.

Упомянутая ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

В "Укринформ" добавили, что из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются. Там напомнили, что ранее Владимир Зеленский отмечал, что это принципиально новый вид вооружения.

Отмечается, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет, зато значительно дешевле. Уже есть пять успешных применений дрона-ракеты "Ад".

Напомним, 9 ноября президент Украины в ежедневном вечернем обращении рассказал, что Украина нарастила производство собственных ракет. Первая партия из 100 единиц уже изготовлена в этом году.

Позже Владимир Зеленский сообщил, что из бюджета на 2025 год выделено 775 миллиардов гривен на внутренний заказ. Он рассказал об украинских разработках за время полномасштабной войны — в частности, в Украине идет испытание четырех видов ракет.