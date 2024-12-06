Україна розпочала серійне виробництво дрона-ракети: що відомо, подробиці

Зазначається, що дальність польоту дрона-ракети "Пекло" – 700 км, швидкість становить 700 км/год. Її було успішно використано вже п'ять разів.

Україна розпочала серійне виробництво дрона-ракети "Пекло". Першу партію, яка має підтверджене бойове застосування, за участю президента України Володимира Зеленського передано Силам оборони України, повідомляється на сайті очільника держави.

"Дуже важливо, що наші захисники отримують таку сучасну зброю українського виробництва. Тепер завдання – надалі нарощувати їх виробництво й застосування", – зазначив глава держави.

Згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

В "Укрінформ" додали, що з міркувань безпеки інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються. Там нагадали, що раніше Володимир Зеленський зазначав, що це принципово новий вид озброєння.

Зазначається, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет, натомість значно дешевші. Вже є п'ять успішних застосувань дрона-ракети "Пекло".

Нагадаємо, 9 листопада президент України у щоденному вечірньому зверненні розповів, що Україна наростила виробництво власних ракет. Перша партія зі 100 одиниць вже виготовлена цього року.

Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що з бюджету на 2025 рік виділено 775 мільярдів гривень на внутрішнє замовлення. Він розповів про українські розробки за час повномасштабної війни — зокрема, в Україні йде випробування чотирьох видів ракет.