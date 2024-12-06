Что делать в случае вручения повестки с нарушением: юрист поделился алгоритмом действий

Юрист отметил, что в таком случае следует составить акт об отказе от повестки и вместе с другими документами идти в суд.

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине повестки вручают военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Процедура вручения должна соответствовать законодательным нормам, а в случае нарушения лицо может обжаловать повестку в суде. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук "РБК-Украина".

Как обжаловать незаконную повестку

Если повестку, по мнению военнообязанного, выдали с нарушением, то в этом случае необходимо составить акт об отказе от ее получения или акт о ее отсутствии. К этому лучше привлекать свидетелей. Также можно обратиться за консультацией к юристу.

После этого необходимо составить исковое заявление. В нем нужно четко указать свои требования, обосновать их доказательствами со ссылками на соответствующие нормы закона. Подавать его стоит в административный суд по месту жительства ответчика (органа, который выслал повестку)".

Для подачи иска могут понадобиться:

копия повестки;

доказательства нарушения порядка вручения повестки (показания свидетелей, фотографии, копии писем и т.д.);

другие необходимые документы.

"Если суд признает, что повестка была вручена с нарушением закона, то все дальнейшие действия на ее основании могут быть признаны незаконными. Если вы проигнорируете нарушения при вручении повестки, вас могут привлечь к ответственности за неявку", — пояснил Дмитрий Франчук.

Как понять, что повестку выдали с нарушением норм законодательства

Повестка должна соответствовать некоторым требованиям. Там должно быть указано:

название территориального центра комплектования (ТЦК);

ФИО и подпись руководителя ТЦК;

место и время явки лица и цель вызова;

данные о военнообязанном и предупреждение об ответственности в случае неявки.

Вручить повестку могут лично под подпись, через представителей местных советов, предприятий или организаций или же по почте. В случае отсутствия адресата, сообщение об этом считается вручением

Юрист отметил, что повестку нельзя вручать без соответствующего оформления или по принуждению. Он отметил, что недействительными являются повестки, переданные на блокпостах или в транспорте без подтверждения личных данных

"Если повестку заполнили неправильно или вручили ненадлежащим образом, вы имеете право не подписывать ее. Если вас заставляют сделать это под давлением или угрозами, это нарушение ваших прав", — отмечает юрист.

Он отметил, что полицейские могут вручать повестки только в рамках выполнения поручений ТЦК с подтверждением соответствующего документа.

Ранее юристы объясняли, имеют ли право вручать повестки на блокпостах. Они назвали перечень мест, где могут быть вручены эти повестки и отметили, кто это имеет право сделать.

Также эксперт рассказал о нюансах вручения повестки по почте. В этом случае должны быть соблюдены определенные условия.