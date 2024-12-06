Що робити в разі вручення повістки з порушенням: юрист поділився алгоритмом дій

Юрист зазначив, що у такому разі варто скласти акт про відмову від повістки та разом з іншими документами йти до суду.

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні повістки вручають військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Процедура вручення повинна відповідати законодавчим нормам, а в разі порушення особа може оскаржити повістку в суді. Про це розповів юрист Дмитро Франчук "РБК-Україна".

Як оскаржити незаконну повістку

Якщо повістку, на думку військовозобов'язаного, видали з порушенням, то в цьому разі необхідно скласти акт про відмову від її отримання або акт про її відсутність. До цього краще залучати свідків. Також можна звернутись за консультацією до юриста.

Після цього необхідно скласти позовну заяву. В ній потрібно чітко зазначити свої вимоги, обґрунтувати їх доказами із посиланнями на відповідні норми закону. Подавати її варто до адміністративного суду за місцем проживання відповідача (органу, який вислав повістку)".

Для подання позову можуть знадобитись:

копія повістки;

докази порушення порядку вручення повістки (свідчення свідків, фотографії, копії листів тощо);

інші необхідні документи.

"Якщо суд визнає, що повістка була вручена з порушенням закону, то всі подальші дії на її підставі можуть бути визнані незаконними. Якщо ви проігноруєте порушення при врученні повістки, вас можуть притягнути до відповідальності за неявку", – пояснив Дмитро Франчук.

Як зрозуміти, що повістку видали з порушенням норм законодавства

Повістка має відповідати деяким вимогам. Там повинно зазначатись:

назва територіального центру комплектування (ТЦК);

ПІБ та підпис керівника ТЦК;

місце і час явки особи та мета виклику;

дані про військовозобов'язаного та попередження про відповідальність у разі неявки.

Вручити повістку можуть особисто під підпис, через представників місцевих рад, підприємств або організацій або ж поштою. У разі відсутності адресата, повідомлення про це вважається врученням.

Юрист зазначив, що повістку не можна вручати без відповідного оформлення або примусово. Він зазначив, що недійсними є повістки, передані на блокпостах чи у транспорті без підтвердження особистих даних

"Якщо повістку заповнили неправильно або вручили неналежним способом, ви маєте право не підписувати її. Якщо вас змушують зробити це під тиском або погрозами, це порушення ваших прав", – наголошує юрист.

Він зазначив, що поліцейські можуть вручати повістки лише у межах виконання доручень ТЦК із підтвердженням відповідного документа.

Раніше юристи пояснювали, чи мають право вручати повістки на блокпостах. Вони назвали перелік місць, де можуть бути вручені ці повістки та зазначили, хто це має право зробити.

Також експерт розповів про нюанси вручення повістки поштою. В цьому випадку мають бути дотримані певні умови.