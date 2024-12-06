30 000 солдат США: Украину, возможно, ждет демилитаризованная зона, как в Южной Корее, — The Spectator

По словам журналистов, в Южной Корее все еще находится 30 000 американских солдат. Европе придется аналогичным образом активизировать усилия в Украине.

Демилитаризованная зона, которая разделяет Южную и Северную Кореи — это одновременно историческое поле битвы и кладбище, туристическая достопримечательность и фронтир, укрепленный по обеим сторонам. Об этом пишет британское издание The Spectator.

Здесь находится детский парк развлечений и магазин, в котором продают сувенирные северокорейские деньги, а дальше идет бесконечная линия колючей проволоки и памятники погибшим северокорейским перебежчикам, которых застрелили во время попытки перейти заминированную пограничную линию протяженностью 2,5 км. Пограничная зона в отсутствие человека превратился в заповедную, ее заполнили орлы и олени.

У корейской демилитаризованной зоны дорожный указатель сообщает, что Лондон находится в 8800 км, Владивосток в 460 и т.д.

"Но среди указанных городов не хватает Киева, Львова и Харькова, но они там должны быть, потому что я допускаю или опасаюсь, что Украина движется к демилитаризованной линии по корейскому сценарию. Замороженная граница времен войны — трагическое перемирие, которое может продолжаться десятилетиями", — отмечает автор публикации.

Это разные войны, например Украине стала, скорее, полем боя демократии и авторитаризма, а не капитализма и коммунизма. Вместе с тем есть много сходств, и эти параллели не стоит игнорировать.

По словам автора, он бывал в Украине дважды. Весной прошлого и летом текущего года.

"Во время поездки в 2023 году я видел страну, полную решимости, несмотря на растущее потери. Количество потерь, к сожалению, было очевидным. Среди граждан были преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Большинство молодых людей были в униформе или после ранений", — говорится в публикации.

За бокалом пшеничного пива во львовском парке недавний выпускник по имени Максим рассказал о неизбежной мобилизации. Четверо из его университетских друзей уже числились в списке погибших.

"Последний из них написал мне сообщение, что чудом выжил, потеряв целый взвод. Спустя неделю ушел и он", — рассказал житель Львова.

Вместе с тем, по словам автора, украинцы, казалось, были решительно настроены на победу, чего бы эта "победа" ни стоила.

По возвращении этим летом настроение было куда мрачнее. Обещанное контрнаступление превратилось в войну на истощение, в которой преобладали дроны, мины и артиллерия. В Одессе постоянное жужжание генераторов было саундтреком города, в котором постоянно пропадает электричество.

Если только не произойдет резкого изменения стратегического баланса — возможно, из-за вмешательства Китая или экономического краха России — Украина пойдет по пути Кореи. Перемирие примерно вдоль нынешних линий фронта, хотя и горькое для всех, может быть наименее худшим итогом, возможно, неизбежным итогом. Путин потерял сотни тысяч людей и рисковал гражданскими волнениями, теперь ему нужен запасной трап — некий компромисс, который бы можно было представить как победу. Украине нужно остановить потери людей.

В публикации сообщается, что Западу, в свою очередь, следует сделать для Украины то же, что когда-то было сделано для Южной Кореи. Укрепить границы, чтобы Путин не осмелился пойти дальше. Защищать Днепр, как уже защищается демилитаризованная зона. В Южной Корее все еще находится 30 000 американских солдат — и в дальнейшем может потребоваться больше, чтобы поддерживать стабильный мир. Европе придется аналогичным образом активизировать усилия в Украине.

Вместе с тем "замороженная война" может продлиться очень долго и, среди прочего, привести некоторым странным последствиям. Южнокорейский гид рассказывал перебежчиках, которым сложно адаптироваться к южнокорейской жизни.

"Одна из причин — это язык. В Южной Корее мы впитали много английских слов, наш язык развивается, но в Северной Корее язык остался чистым. Они отказываются от новых слов, даже их грамматика отличается. Со временем нам становится все труднее их понимать", — привел автор историю гида.

Другими словами, из-за разделения корейский язык развился в два отдельных языка. Примерно то же происходит и в разделенной Украине, когда культуры расходятся, что значительно затрудняет любое воссоединение.

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