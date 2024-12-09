"На мужика похожа": в Одессе работники ТЦК спутали женщину с мужчиной, — соцсети

Женщина пожаловалась, что наслушалась оскорблений от правоохранителя, который вместе с ТЦК остановил ее и спутал с мужчиной.

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В Одессе женщину за рулем авто остановили работники ТЦК и правоохранители, чтобы проверить документы. Когда оказалось, что водитель не подлежит мобилизации, ее оскорбили из-за внешности. Об этом в соцсети рассказала Наталья Чигикова.

"Остановило меня ТЦК. Полицейский показал своей палкой, чтобы остановилась. Я — законопослушная гражданка, остановилась, а сама думаю, может уже женщин также проверяют. Он показал, чтобы открыла окно. Увидел, что женщина. И вместо того, чтобы пожелать хорошей дороги, сказал: "Ногти хотя бы накрасила, если на мужика похожа", — рассказывает горожанка.

Она добавила, что ногти у нее и так накрашены и возмутилась словами работника в ее адрес. После инцидента она записала видео, где показала "средний палец" своим обидчикам.

В Одесском областном ТЦК пока что инцидент с женщиной никак не комментировали.

Напомним, что 28 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом пробрался в ТЦК из-за мобилизации сына. Работники ТЦК вынуждены были открыть огонь в воздух.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина обиделся на ТЦК из-за 200 долларов и распылил их из газового баллончика. Мужчина решил "замять ситуацию" и предложил военнослужащим взятки. Те отказались.