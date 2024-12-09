"На мужика схожа": в Одесі працівники ТЦК сплутали жінку з чоловіком, — соцмережі

Жінка поскаржилася, що наслухалася образ від правоохоронця, який разом із ТЦК зупинив її і сплутав з чоловіком.

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В Одесі жінку за кермом авто зупинили працівники ТЦК та правоохоронці, щоб перевірити документи. Коли виявилося, що водій не підлягає мобілізації, її образили через зовнішність. Про це в соцмережі розповіла Наталія Чігікова.

"Зупинило мене ТЦК. Поліцейський показав своєю палицею, щоб зупинилася. Я — законослухняна громадянка, зупинилася, а сама думаю, може вже жінок також перевіряють. Він показав, щоб відкрила вікно. Побачив, що жінка. І замість того, щоб побажати гарної дороги, сказав: "Ногти хотя б накрасила, если на мужика похожа", — розповідає містянка.

Вона додала, що нігті в неї і так нафарбовані і обурилася словами працівника на її адресу. Після інциденту вона записала відео, де показала "середній палець" своїм кривдникам.

В Одеському обласному ТЦК поки що інцидент з жінкою ніяк не коментували.

Нагадаємо, що 28 листопада у Кривому Розі чоловік з ножем пробрався в ТЦК через мобілізацію сина. Працівники ТЦК змушені були відкрити вогонь в повітря.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік образився на ТЦК через 200 доларів і заприскав їх з газового балончика. Чоловік вирішив "зам'яти ситуацію" і запропонував військовослужбовцям хабаря. Ті відмовилися.