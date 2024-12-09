Прокопенко рассказал о последних словах, которые ему говорил ликвидированный глава Еленовской колонии

Поиск и наказание тех преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов — важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур, считает командир бригады "Азов".

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В оккупированном Донецке 9 декабря был взорван в собственном авто экс-руководитель Еленовской колонии, где пытали и убивали украинских военнопленных. О гибели Сергея Евсюкова высказался командир бригады "Азов", полковник Денис Прокопенко, который ранее сталкивался с погибшим коллаборационистом. Тот в свое время угрожал "азовцам", когда они находились в Еленовской колонии.

"Еще раз крикнете Слава Украине, я подниму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны, как Украина!" Это последнее, что я услышал от этого урода. Каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте", — написал Прокопенко.

Он добавил, что поиск и наказание тех преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов — важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур. Комбриг напомнил, что мировая практика имеет немало таких примеров, когда палачам и убийцам не удавалось спрятаться и прожить счастливую старость.

"Исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Еленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным. Бежать им некуда, и сегодня они в этом убедились. Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53-х наших собратьев в Еленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен — взорвать безоружных людей во сне", — отметил Прокопенко.

Он заявил, что все причастные к военным преступлениям в Украине должны быть наказаны и испытывать перманентное напряжение, беспокойство и страх, что наказание их непременно найдет рано или поздно.

Напомним, что 9 декабря российские СМИ сообщили, что начальника Еленовской колонии, в которой два года назад убили 50 украинских пленных, взорвали в собственной машине в Донецке. В результате взрыва Toyota Land Cruiser Сергей Евсюков погиб. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной информации, под машину было заложено взрывное устройство из пластида мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля 2022 года в колонне №120, известной как Еленовская колония, прогремел взрыв. В результате взрыва в бараке погибло 53 украинских военнопленных, более 140 получили ранения.