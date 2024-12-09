Прокопенко розповів про останні слова, які йому говорив ліквідований очільник Оленівської колонії

Пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів — надважливе завдання для української держави та її силових структур, вважає командир бригади "Азов".

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В окупованому Донецьку 9 грудня було підірвано у власному авто екскерівника Оленівської колонії, де катували та вбивали українських військовополонених. Про загибель Сергія Євсюкова висловився командир бригади "Азов", полковник Денис Прокопенко, який раніше стикався із загиблим колаборантом. Той свого часу погрожував "азовцям", коли вони перебували в Оленівській колонії.

"Еще раз крикнете Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны, как Украина!" Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті", — написав Прокопенко.

Він додав, що пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів — надважливе завдання для української держави та її силових структур. Комбриг нагадав, що світова практика має чимало таких прикладів, коли катам та вбивцям не вдавалось заховатись і прожити щасливу старість.

"Виконавці та замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди і сьогодні вони в цьому переконались. Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53 наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився здатен, — підірвати беззбройних людей уві сні", — зазначив Прокопенко.

Він заявив, що усі причетні до воєнних злочинів в Україні мають бути покарані і відчувати перманентне напруження, неспокій і страх, що покарання їх неодмінно знайде рано чи пізно.

Нагадаємо, що 9 грудня російські ЗМІ повідомили, що начальника Оленівської колонії, в якій два роки тому вбили 50 українських полонених, підірвали у власній машині в Донецьку. Унаслідок вибуху Toyota Land Cruiser Сергій Євсюков загинув. Також постраждала його дружина — їй відірвало ногу, вона у лікарні у тяжкому стані. За попередньою інформацією, під машину було закладено вибуховий пристрій із пластиду потужністю близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 29 липня 2022 року у колоні №120, відомій як Оленівська колонія, прогримів вибух. У результаті вибуху в бараці загинули 53 українських військовополонених, понад 140 дістали поранення.