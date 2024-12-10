Не допустить прорыва в Днепропетровскую область: Украина расследует проблемы с укреплениями, — FT

По словам журналистов, у российского инженерного корпуса уже давно преимущество по части возведения укреплений высокими темпами. Вторая и третья линии укреплений ВСУ часто строились без консультации с военными, либо не там.

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Украина спешно возводит несколько линий обороны, чтобы остановить наступление ВС РФ, но эти усилия сопряжены с промедлениями, по данным украинских официальных лиц и командования. Об этом пишет The Financial Times.

В некоторых районах Донецкой области российские войска приблизились на 15 километров к границе соседней Днепропетровской. Если оккупационная группировка пересечет границу, это будет первый прорыв оккупантов в новый украинский регион с 2022 года, отмечает британское издание.

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сейчас расследует проблемы со строительством укреплений и предполагаемые случаи коррупции, отметил, что ситуация с фортификациями — это еще один фактор, который деморализует военных. Но сейчас, по его словам, контроль усилят.

"Средства распределены по всем регионам, и каждый строит свое. Нет кого-то, кто бы нес ответственность за качество, планирование, сейчас все эти должности появятся", — сказал он.

Днепропетровская область потратила 7,3 млн долларов на укрепления с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го, согласно данным, полученным после запроса, предусмотренного законом о свободном доступе к информации.

Но два чиновника, участвовавших в строительстве в области, заявили, что до недавнего времени на израсходованные средства мало что было сделано, и что темпы строительства выросли только около двух месяцев тому назад.

Репортер Financial Times, посетивший районы Днепропетровской области недалеко от Донецкой в прошлом месяце, увидел несколько подготовленных позиций и противотанковый рвов, в нескольких местах строительные работы еще не были завершены.

Если российские войска войдут в Днепропетровскую область, это существенно нарушит военные усилия Киева, поскольку в регионе размещается военное командование, резерв армии, волонтеры, производители беспилотников и один из крупнейших городов.

Один чиновник сообщил журналистам в конце ноября, что Великая Новоселка пала. По его словам, строятся укрепления, чтобы помешать России взять под контроль шоссе.

Представитель восточного командования Украины Назар Волошин на прошлой неделе заявил, что город остается под контролем Украины после того, как россияне были отброшены с его северных окраин. Он добавил, что Великая Новоселка — теперь главная цель РФ, а также что развернутых силы РФ, похоже, не хватит для наступления на Днепропетровскую область и другие районы.

Большинство оборонительных линий в Донецкой области, в том числе вокруг крупных городов, были завершены в конце октября, сообщило издание со ссылкой на источники.

Вместе с тем все еще есть пробелы, из-за которых Днепропетровская область подвергается риску. Между Великой Новоселкой и Курахово, а также между Курахово и Покровском все еще строится вторая линия укреплений, а третья не заложена.

"Из-за боев строители работают в невероятно опасных условиях, и направление атаки постоянно меняется", — сообщили источники журналистов. Рабочих атаковали беспилотники и артиллерия, им также приходилось носить тяжелую бронетехнику, что усложняет работу.

При возможных атаках в направлении Днепропетровской области, может возникнуть угроза с другого направления.

Украинские укрепления в сравнении с российскими

ВСУ выиграют от "строительства хороших оборонительных позиций, на которые войска могут отступить", в том числе внутри городов

По оценкам военного аналитика Роба Ли, у российского инженерного корпуса уже давно преимущество в том, что касается возведения укреплений высокими темпами и качества по сравнению с Украиной.

После захвата Угледара Россия смогла быстро продвинуться вперед, потому что Украина "очевидно не имела надежной обороны, построенной за ним". Это вынудило Силы обороны отступить.

По словам Ли, качественные укрепления ВС РФ включают в себя бетонные лабиринты и оборонительные позиции в виде лесополосы, которые позволили остановить контрнаступление ВСУ летом 2023 года.

Нехватка личного состава

Еще больше усугубляет проблему недостаток личного состава.

"Пока эта проблема ухудшается, Украина рискует… подразделениями, неспособными затыкать бреши", — добавил военный исследователь.

Один командир пехоты, чья строительная компания строила укрепления для армии до того, как он и его сотрудники были мобилизованы, сказал, что оборонительные линии по-прежнему не в приоритете. Его подразделение перемещалось 32 раза в ходе войны, и каждый раз ему приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать деньги на это. Между тем, вторая и третья линии часто строились без консультации с войсками, либо в неправильном месте, либо слишком далеко от первой линии.

Экологические законы

Сложностей добавили и законы об экологии, которые ограничивали количество деревьев, которые можно было вырубить, по словам командира.

"Россияне рубят наши деревья слева и справа, и мы не можем использовать их для строительства наших окопов!?" "Мы видели укрепления, которые русские построили на нашей земле. Если бы мы сделали то же самое, ситуации в Покровске не было бы", — сказал он. Строительство укреплений изначально откладывалось, поскольку администрация президента считала, что Украина вернет себе гораздо больше территории в 2023 году, отметил Разумков. После провала контрнаступления возникли в ноябре того же года были дальнейшие задержки из-за отсутствия координации и некоторых случаев коррупции, отметил он.

Были начаты 30 уголовных расследований по фактам предполагаемого хищения с предполагаемым общим ущербом в 483 млн долларов, по словам представителя парламентского комитета. Командир штурмового батальона Станислав Бунятов сказал, что укрепления также важны для обеспечения резервных позиций для истощенной пехоты.

"Боевой потенциал пехотинца будет сведен к нулю, если ему придется тратить силы на строительство позиций днем, особенно зимой", — сказал он.

В идеале фортификациями стоило бы озаботиться украинской версии Корпуса инженеров Армии США, отметил Бунятов. Но инженерным войскам Украины настолько не хватает рабочей силы, что ответственность ложиться на местных властей, которые используют пехотные бригады как подрядчиков, с небольшим количеством инженеров, которые контролируют ход работ на первой линии обороны.

Ко всему добавляется и то, что многих военных инженеров отправили на передовую, потому что официально они числятся как "тыловые соединения".

По словам Бунятова, если бы военных инженеров не отправили в штурмовые войска и позволили выполнять свою работу профессионально, рыть окопы и готовить линии и границы для защиты, тогда бы все работало.

Напомним, что 24 ноября The Times писало о том, что защиту инфраструктуры Украины отложили из-за того, что чиновникам не выплатили взятки.

Также сообщалось, что 2 декабря нардеп Марьяна Безуглая заявила, что за 2 года в Харьковской области не построили фортификации.