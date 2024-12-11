Отказ Зеленского мобилизовать 18-летних испортил отношения с Байденом, — СМИ

Журналисты подчеркнули, что Владимир Зеленский уже давно не высказывался публично таким образом, как он это сделал в сторону американских властей.

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Отказ президента Украины снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет негативно ударил по отношениям с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет The Telegraph.

"За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, который положит им всем конец", — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что американские чиновники призвали своих украинских коллег призывать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Зато Владимир Зеленский публично заявил, что президент РФ Владимир Путин боится разве что Дональда Трампа и Китай, чем нанес "прощальный удар" Байдену, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире.

Зеленский также предупредил администрацию Байдена, что приоритетом должно быть предоставление ракет и снижение военного потенциала России, а не призывной возраст в Украине.

Отмечается, что эти заявления украинского президента прозвучали незадолго до того, как Байден одобрил выделение Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов.

Авторы материала подчеркнули, что Зеленский уже очень давно не высказывался подобным образом публично.

"Владимир Зеленский, возможно, только что отдал последние приказы относительно своих отношений с Джо Байденом, осуществив одну из самых откровенных атак на президента, который покидает пост", — отметили журналисты.

Напомним, 10 декабря Владимир Зеленский ответил на призывы США по снижению мобилизационного возраста.

27 ноября в Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщили, что Вашингтон давит на Украину с требованием рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.