Журналісти підкреслили, що Володимир Зеленський вже давно не висловлювався публічно таким чином, як він це зробив у бік американської влади.

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Відмова президента України знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років негативно вдарила по відносинах з президентом США Джо Байденом. Про це пише The Telegraph.

"За майже три роки конфлікту між двома лідерами було чимало суперечок, але суперечка, яка почала розгортатися минулого тижня, може стати тією, яка покладе їм усім край", — йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадали, що американські чиновники закликали своїх українських колег призивати чоловіків віком від 18 років на фронт. Натомість Володимир Зеленський публічно заявив, що президент РФ Володимир Путін боїться хіба Дональда Трампа і Китай, чим завдав "прощального удару" Байдену, який ще 42 дні залишатиметься найвпливовішим лідером у світі.

Зеленський також попередив адміністрацію Байдена, що пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік в Україні.

Зазначається, що ці заяви українського президента пролунали незадовго до того, як Байден схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 20 мільярдів доларів.

Автори матеріалу підкреслили, що Зеленський вже дуже давно не висловлювався подібним чином публічно.

"Володимир Зеленський, можливо, щойно віддав останні накази щодо своїх стосунків з Джо Байденом, здійснивши одну з найвідвертіших атак на президента, який залишає посаду", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 10 грудня Володимир Зеленський відповів на заклики США щодо зниження мобілізаційного віку.

27 листопада в Reuters із посиланням на джерело в адміністрації США повідомили, що Вашингтон тисне на Україну з вимогою розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.