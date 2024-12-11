ВСУ разнесли колонну оккупантов и отбили вражеский штурм на Купянском направлении (видео)

Россияне решили прорваться в село Кругляковка Купянского района. Там их уже караулили бойцы 3 подразделений Сил обороны.

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На Харьковщине российские оккупанты пытались прорвать оборону бойцов ВСУ на Купянском направлении. Для этого россияне использовали колонну бронетехники. Об этом сообщили в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр ВСУ.

Отмечается, что в отражении штурма "ахиллесовцам" помогали собратья из 1 БрОП "Буревій" и десантники 77 ОАеМБр.

"8 бронированных единиц техники врага двигались в направлении Кругляковки. Батальон "Ахиллес" повредил и остановил все 8 ББМ и окончательно уничтожил 6: 1 танк, 3 БМП, 2 МТ-ЛБ с помощью FPV-дронов", — говорится в сообщении.

На обнародованных военными кадрах видно, как вражеская техника после попаданий взрывается и в конце концов превращается в металлолом.

Напомним, что 11 декабря сообщалось, что РФ потеряла в попытках захватить Покровск больше танков, чем любая страна Европы имеет в своей армии. Потери ВС РФ среди личного состава на этом направлении превышают численность армии Великобритании.

9 декабря сообщалось, что капеллан и 2 бойца ВСУ неделю держали позицию на Купянском направлении, отбивая вражеские штурмы. За эти бои старший группы Николай Ярошенко получил орден "За мужество" 3-й степени.