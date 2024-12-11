ЗСУ рознесли колону окупантів і відбили ворожий штурм на Куп'янському напрямку (відео)

Росіяни вирішили прорватися до села Кругляківка Куп'янського району. Там на них уже чатували бійці трьох підрозділів Сил оборони.

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На Харківщині російські окупанти намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ на Куп'янському напрямку. Для цього росіяни використали колону бронетехніки. Про це повідомили в батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ЗСУ.

Зазначається, що у відбитті штурму "ахіллесівцям" допомогали побратими з 1 БрОП "Буревій" і десантники 77 ОАеМБр.

"8 броньованих одиниць техніки ворога рухалися в напрямку Кругляківки. Батальйон "Ахіллес" пошкодив і зупинив усі 8 ББМ і остаточно знищив 6: 1 танк, 3 БМП, 2 МТ-ЛБ за допомогою FPV-дронів", — йдеться у повідомленні.

На оприлюднених військовими кадрах видно, як ворожа техніка після влучань вибухає і зрештою перетворюється на брухт.

Нагадаємо, що 11 грудня повідомлялося, що РФ втратила у спробах захопити Покровськ більше танків, ніж будь-яка країна Європи має у своїй армії. Втрати ЗС РФ серед особового складу на цьому напрямку перевищують чисельність армії Великої Британії.

9 грудня повідомлялося, що капелан і 2 бійці ЗСУ тиждень тримали позицію на Куп'янському напрямку, відбиваючи ворожі штурми. За ці бої старший групи Микола Ярошенко отримав орден "За мужність" 3-го ступеня.