Провал окружения под Купянском: бойцы Сил обороны отбили штурм ВС РФ (видео)

Боестолкновения произошли у населенного пункта Кругляковка, где противник пытался закрепиться на окраинах. В результате оккупанты потеряли восемь единиц бронетехники.

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11 декабря подразделение операторов ударных беспилотников "Ахиллес" из 92-й отдельной штурмовой бригады совместно с гвардейцами 1-й бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады отразили атаку штурмовой колонны российской бронетехники, направленную для окружения украинских сил на левом берегу реки Оскол. Кадры боевой работы подразделений Сил обороны опубликовал "Милитарный".

Штурмовая группа из восьми единиц бронетехники противника была уничтожена еще на подступах к населенному пункту Кругляковка. В ходе операции украинские силы ликвидировали 1 танк Т-80, 3 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера МТ-ЛБ. Еще один танк был серьезно поврежден, после чего экипаж покинул машину.

Попытки прорыва

Накануне российским войскам удалось прорваться к окраинам Кругляковки благодаря плотному утреннему туману, который существенно ограничивал видимость. Несмотря на потери, они временно закрепились в крайних зданиях поселка. Однако украинские силы при поддержке дронов "Ахиллеса" выбили пехоту оккупантов из занятых позиций, уничтожив три дополнительные единицы бронетехники.

Карта боевых действий под Купянском Фото: соцсети

По информации проекта "Кіберборошно", который задокументировал места наиболее интенсивных боев, российские силы успели закрепиться перед началом украинской контратаки на окраинах населенного пункта.

Аналитики утверждают, что овладение Кругляковкой имеет стратегическое значение для оккупантов: это позволило бы окружить украинский "выступ" на левом берегу Оскола, оставив лишь две переправы для эвакуации — в Купянске и Садовом. В случае успеха российские войска получили бы преимущество в удержании линии реки.

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Россияне пытаются дойти до Харькова: военный рассказал о новой тактике врага

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Силы обороны отбили наступление ВС РФ возле села Новомлинск в Купянском районе. Россияне пытались захватить и удержать участок на правом берегу реки Оскол, но украинские защитники уничтожили противника и вернули контроль над плацдармом.