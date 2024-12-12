Работников и их семьи эвакуировали: работу уникальной шахты под Покровском остановили из-за боев

В компании "Метинвест" заявили, что решения по продолжению работы всех промышленных площадки будут созданы с учетом развивающихся условий на фронте. Полное влияние приостановки работы на угольном участке в Песчаном в настоящее время оценивается.

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Компания "Метинвест" остановила работу крупнейшей в Украине шахты по добыче коксового угля — шахтоуправления "Покровское". из-за приближения боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Шахта является ключевым предприятием региона и специализируется на добыче высококачественного коксового угля, который используется в металлургической промышленности для производства стали. Она находится примерно в 10 км к западу от центра города и сейчас оказалась близко к местам боев возле Покровска.

"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью "Метинвест" приостановил работу на своем предприятии — угольной площадке в Песчаном (возле Покровска Донецкой области Украины) из-за приближения линии фронта и усиления обстрелов. На участке находится вертикальный шахтный ствол Покровского угольного комбината (ствол № 3) вместе с административным комплексом. Группа эвакуировала основной персонал и членов их семей", — говорится в сообщении

Отмечается, что другие ключевые объекты "Метинвеста" продолжают работать.

"Метинвест" совместно с Покровской городской военной администрацией и представителями ВСУ, внимательно следит за безопасной ситуацией вокруг города и промышленных мест. Решения по продолжению работы всех промышленные площадки будут созданы с учетом развивающихся условий на фронте. Полное влияние приостановления работы на угольном участке в Песчаном сейчас оценивается", — говорится в сообщении.

Шахта в Покровске: чем она важна

На шахте в Песчаном добывается коксовый уголь, который является необходимым сырьем для производства стали. Председатель ассоциации металлургов Украины Александр Каленков рассказал Reuters, что потеря Покровской шахты может привести к существенному снижению производства стали. По словам Каленкова, это также приведет к росту производственных затрат для металлургов.

Шахта ЧАО ША "Покровское" — одна из крупнейших шахт Украины по добыче коксового угля. Она является ключевым предприятием региона. Предприятие работает с глубокими пластами угля, что требует современных технологий и оборудования для добычи.

Напомним, что комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что битва за Покровск может начаться "сегодня". Вражеские ДРГ уже пытаются попасть в город.

Ранее сообщалось, что российская ДРГ смогла зайти в город Покровск в Донецкой области. Бойцы Сил обороны обнаружили диверсантов и оперативно их ликвидировали "прежде чем они успели что-то сделать".