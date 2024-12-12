Працівників і їхні родини евакуювали: роботу унікальної шахти під Покровськом зупинили через бої

У компанії "Метінвест" заявили, що рішення щодо продовження роботи всі промислові майданчики будуть створені з урахуванням умов, що розвиваються на фронті. Повний вплив призупинення роботи на вугільній дільниці в Піщаному наразі оцінюється.

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Компанія "Метінвест" зупинила роботу найбільшої в Україні шахти з видобутку коксового вугілля – шахтоуправління "Покровське". через наближення бойових дій. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Шахта є ключовим підприємством регіону і спеціалізується на видобутку високоякісного коксового вугілля, яке використовується в металургійній промисловості для виробництва сталі. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і зараз опинилася близько до місць боїв біля Покровська.

"Через погіршення ситуації з безпекою "Метінвест" призупинив роботу на своєму підприємстві — вугільному майданчику у Піщаному (біля Покровська Донецької області України) через наближення лінії фронту та посилення обстрілів. На ділянці знаходиться вертикальний шахтний ствол Покровського вугільного комбінату (ствол № 3) разом із адміністративним комплексом. Група евакуювала основний персонал та членів їхніх родин", — йдеться в повідомленні

Зазначається, що інші ключові об'єкти "Метінвесту" продовжують працювати.

"Метінвест" спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками ЗСУ, уважно стежить за безпековою ситуацією навколо міста та промислових місць. Рішення щодо продовження роботи всіх промислові майданчики будуть створені з урахуванням умов, що розвиваються на фронті. Повний вплив призупинення роботи на вугільній дільниці в Піщаному наразі оцінюється", — йдеться в повідомленні.

Шахта в Покровську: чим вона важлива

На шахті в Піщаному видобувається коксове вугілля, яке є необхідною сировиною для виробництва сталі. Голова асоціації металургів України Олександр Каленков розповів Reuters, що втрата Покровської шахти може спричинити суттєве зниження виробництва сталі. За словами Каленкова, це також призведе до зростання виробничих витрат для металургів.

Шахта ПРАТ ША "Покровське" — одна з найбільших шахт України з видобутку коксового вугілля. Вона є ключовим підприємством регіону. Підприємство працює з глибокими пластами вугілля, що вимагає сучасних технологій та обладнання для видобутку.

Нагадаємо, що комбат "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що битва за Покровськ може початися "сьогодні". Ворожі ДРГ вже намагаються потрапити в місто.

Раніше повідомлялося, що російська ДРГ змогла зайти в місто Покровськ на Донеччині. Бійці Сил оборони виявили диверсантів і оперативно їх ліквідували "перш ніж вони встигли щось зробити".