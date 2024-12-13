Повестки от ТЦК: что ждет военнообязанных на блокпостах

Вручить повестку в Украине могут в любом месте, в том числе и на дорогах. Права отказа от повестки в законодательстве не прописано, за это грозит штраф до 25 500 гривен.

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Всеобщая мобилизация в Украине предусматривает вручение повесток в любом месте, в том числе и на блокпостах. Сотрудники ТЦК также могут останавливать мужчин на улицах и в общественных местах, весь механизм регулирует постановление Кабинета Министров №560 о порядке призыва украинцев на службу в ВСУ.

В Украине военнообязанным и резервистам могут вручить повестки в таких местах:

по месту жительства или регистрации;

на работе или в ВУЗе;

в общественных местах и ​​зданиях, в местах массового скопления людей;

на пунктах пропуска через границу и блокпостах на дорогах;

в помещениях ТЦК.

В законодательстве Украины не прописана возможность отказа от повестки. Если военнообязанный отказывается, работники ТЦК или полиции могут составить соответствующий акт, фиксируя все на фото или видео.

Данный акт может стать основанием для привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета. За это грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Также при уклонении от призыва полицейские могут задержать человека и доставить его в ТЦК.

Стоит напомнить, что 1 октября 2024 года изменился срок обязательной явки в ТЦК после получения повестки. Срок явки в ТКЦ из административного центра области (речь идет о крупных городах: Киев, Харьков, Львов, Одесса и прочие, — Ред.) — максимум 7 дней, а из других населенных пунктов — 10 дней.

Напомним, в мобильное приложение "Резерв+" хотят добавить функцию "трекинга повестки". Военнообязанній увидит все этапы отправки повестки в смартфоне.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль 7 ноября заявил, что за последние два месяца 98% повесток рассылали неплательщикам налогов и работающим неофициально.