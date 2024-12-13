Повістки від ТЦК: що чекає на військовозобов'язаних на блокпостах

Вручити повістку в Україні можуть у будь-якому місці, зокрема й на дорогах. Права відмови від повістки в законодавстві не прописано, за це загрожує штраф до 25 500 гривень.

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Загальна мобілізація в Україні передбачає вручення повісток у будь-якому місці, зокрема й на блокпостах. Співробітники ТЦК також можуть зупиняти чоловіків на вулицях і в громадських місцях, весь механізм регулює постанова Кабінету Міністрів №560 про порядок призову українців на службу в ЗСУ.

В Україні військовозобов'язаним і резервістам можуть вручити повістки в таких місцях:

за місцем проживання або реєстрації;

на роботі або у ВНЗ;

у громадських місцях і будівлях, у місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску через кордон і блокпостах на дорогах;

у приміщеннях ТЦК.

У законодавстві України не прописана можливість відмови від повістки. Якщо військовозобов'язаний відмовляється, працівники ТЦК або поліції можуть скласти відповідний акт, фіксуючи все на фото або відео.

Цей акт може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. За це загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Також у разі ухилення від призову поліцейські можуть затримати людину і доставити її до ТЦК.

Варто нагадати, що 1 жовтня 2024 року змінився термін обов'язкової явки до ТЦК після отримання повістки. Термін явки до ТКЦ з адміністративного центру області (йдеться про великі міста: Київ, Харків, Львів, Одеса та інші, — Ред.) — максимум 7 днів, а з інших населених пунктів — 10 днів.

Нагадаємо, у мобільний застосунок "Резерв+" хочуть додати функцію "трекінгу повістки". Військовозобов'язаний побачить усі етапи надсилання повістки у смартфоні.

Глава українського уряду Денис Шмигаль 7 листопада заявив, що за останні два місяці 98% повісток розсилали неплатникам податків і тим, хто працює неофіційно.