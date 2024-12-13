война в украине, сзч, командир, закон, война с россией

Только за последние недели только на Николаевщине желание вернуться на службу изъявили почти полтысячи бойцов, самовольно покинувших части.

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После того, как в Украине вступил в силу закон, который позволяет бойцам после так называемого СЗЧ вернуться на службу, желание вернуться выразили уже немало бойцов. Согласно закону, те, кто сделал это впервые, получили возможность вернуться или в свою часть, или перевестись в другую. ТСН рассказал, сколько бойцов на Николаевщине воспользовались этим.

"Военнослужащий не возвращается в часть, из которой он ушел, поскольку там уже фактически де-юре и по факту есть определенный конфликт между подразделением и командирами. А это новое место службы, новая возможность для военнослужащих реализовать себя и закрыть уголовное дело, продолжая военную службу", — говорит следователь теруправления ГБР в Николаевской области Дмитрий Алексеенко.

30-летний боец из Кировоградской области Артем Заскальный рассказал, что ушел на фронт добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения. Он объяснил, что ушел в СЗЧ из-за конфликта со своим командиром.

"Я покинул часть, потому что хотели отправить обратно на ноль. Я получил ранение и контузию, швы не сняли и сказал комбат — ты обратно на ноль. А это вот услышал, что такое — следователь вызвал меня и я приехал. Только не в ту часть", — говорит Артем Заскальный.

Еще один военный Владимир Апостолов рассказал, что пошел в СЗЧ, потому что командир не отпустил его на роды к жене, но он хочет вернуться к ребятам в свою же часть.

"Я пошел в СЗЧ, чтобы побыть с сыном. Дима его назвали, два зуба уже растут. Сегодня нащупали, 5 месяцев! Такое получилось дело. Я где-то не прав, где-то они не правы. Ну сломался я на этих всех отношениях, на этих всех отношениях с ними", — говорит Владимир Апостолов.

В ГБР рассказывают, что бойцы, которые решили вернуться, могут обратиться в Государственное бюро расследований, военную службу правопорядка, полицию или прокуратуру, а по прибытии в воинскую часть командир в течение 72 часов зачисляет такого военнослужащего в списки личного состава и возобновляет ему денежное обеспечение.

Также такому военнослужащему возобновляются все льготы.

Только за последние недели только на Николаевщине желание вернуться на службу изъявили почти полтысячи бойцов, самовольно покинувших части.

Напомним, что ранее сообщалось, что военнослужащий, который ранее самовольно бросил службу и сбежал в Румынию, вернулся в Украину. Он решил защищать страну вместе с мобилизованным родственником.

Также сообщалось, в Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ обращаются многие военные из СЗЧ. Заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что подразделение может принять военного, который ушел в СЗЧ из-за плохого командира, но тем, кто бросал позиции или подставлял собратьев, путь закрыт.