війна в україні, сзч, командир, закон, війна з росією

Лише за останні тижні тільки на Миколаївщині бажання повернутися на службу виявили майже півтисячі бійців, які самовільно залишили частини.

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Після того, як в Україні набрав чинності закон, який дозволяє бійцям після так званого СЗЧ повернутися на службу, бажання повернутися висловили вже чимало бійців. Згідно із законом, ті, хто зробив це вперше, отримали можливість повернутися або до своєї частини, або перевестися до іншої. ТСН розповів, скільки бійців на Миколаївщині скористалися цим.

"Військовослужбовець не повертається до частини, з якої він пішов, оскільки там вже фактично де-юре і по факту є певний конфлікт між підрозділом і командирами. А це нове місце служби, нова можливість для військовослужбовців реалізувати себе і закрити кримінальну справу, продовжуючи військову службу", — каже слідчий теруправління ДБР у Миколаївській області Дмитро Алексєєнко.

30-річний боєць з Кіровоградської області Артем Заскальний розповів, що пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Він пояснив, що пішов у СЗЧ через конфлікт із своїм командиром.

"Я покинув частину, бо хотіли відправити назад на нуль. Я отримав поранення і контузію, шви не зняли і сказав комбат — ти назад на ноль. А це ось почув, що таке — слідчий викликав мене і я приїхав. Тільки не в ту частину", — каже Артем Заскальний.

Ще один військовий Володимир Апостолов розповів, що пішов в СЗЧ, бо командир не відпустив його на пологи до дружини, але він хоче повернутися до хлопців у свою ж частину.

"Я пішов у СЗЧ, щоб побути із сином. Діма його назвали, два зуби вже ростуть. Сьогодні намацали, 5 місяців! Така вийшла справа. Я десь не правий, десь вони не праві. Ну зламався я на цих всіх стосунках, на цих всіх відносинах з ними", — каже Володимир Апостолов.

У ДБР розповідають, що бійці, які вирішили повернутися, можуть звернутися до Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку, поліції чи прокуратури, а після прибуття до військової частини командир протягом 72 годин зараховує такого військовослужбовця до списків особового складу та поновлює йому грошове забезпечення.

Також такому військовослужбовцю поновлюються всі пільги.

Лише за останні тижні тільки на Миколаївщині бажання повернутися на службу виявили майже півтисячі бійців, які самовільно залишили частини.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що військовослужбовець, який раніше самовільно кинув службу та втік до Румунії, повернувся в Україну. Він вирішив захищати країну разом із мобілізованим родичем.

Також повідомлялося, у Третю окрему штурмову бригаду ЗСУ звертаються багато військових із СЗЧ. Заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін підкреслив, що підрозділ може прийняти військового, який пішов у СЗЧ через поганого командира, але тим, хто кидав позиції чи підставляв побратимів, шлях закрито.