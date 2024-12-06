Повернувся з СЗЧ, коли мобілізували брата: прикордонники затримали військовослужбовця-втікача

Військовослужбовець, який раніше самовільно кинув службу та втік до Румунії, повернувся в Україну. Він вирішив захищати країну разом із мобілізованим родичем.

Прикордонники Чернівецького прикордонного загону відділу "Порубне" затримали чоловіка, який в обхід пунктів пропуску перетнув державний кордон з Румунії до України. Про це повідомили у Державній прикордонній службі (ДПСУ).

Як виявилося, затриманим був житель Вінницької області, військовослужбовець одного з підрозділів Збройних Сил України.

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Чоловік розповів, що на початку жовтня він самовільно залишив місце служби та незаконно перетнув державний кордон, опинившись у сусідній Румунії.

Утім, коли чоловік дізнався, що його брата мобілізували до війська, вирішив повернутися, скориставшись можливістю уникнути покарання за самовільне залишення військової частини, що передбачено статтею 401 Кримінального кодексу України, аби захищати країну разом.

Охоронці кордону склали матеріали про адміністративне правопорушення відносно затриманого військовослужбовця.

Нагадаємо, у Третю окрему штурмову бригаду ЗСУ звертаються багато військових, які самовільно залишили частину. Заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін підкреслив, що підрозділ може прийняти військового, який пішов у СЗЧ через поганого командира, але тим, хто кидав позиції чи підставляв побратимів, шлях закрито.

Юрист Роман Лихачов розповідав, що військовослужбовці можуть повторно піти у СЗЧ, якщо причину втечі не усунули. Наприклад, так вчиняють через бюрократію чи неможливість звільнитися на законних підставах.