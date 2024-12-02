Вдруге ідуть в СЗЧ: адвокат розповів про "багато випадків" повторного дезертирства (відео)

Люди після СЗЧ не повинні опинятись у штрафних батальйонах і їх не мають кидати на штурми, заявив юрист Роман Лихачов. Серед дезертирів є люди, які мають підстави піти з армії, тому слід окремо розбирати кожен випадок.

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), можуть втекти з ЗСУ повторно, якщо причина втечі збереглася. Наприклад, так вчиняють через бюрократію та неможливість звільнитися на законних підставах. Крім того, з такими людьми слід додатково працювати, щоб зрозуміти мотиви й не допустити повторного дезертирства. Про причини СЗЧ та особливості нового закону юрист Роман Лихачов розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

СЗЧ в ЗСУ - коментар Лихачова див. з 15:30

Лихачов підтвердив, що військовослужбовці, які здійснили СЗЧ, скористалися можливістю та повертаються у свої частини. Згідно з його даними, йдеться, орієнтовно, про тисячу випадків, а точніші дані мають бути в Генштабу ЗСУ. Таких випадків не надто багато, а більшість "відловлює на вулицях військова служба правопорядку". Крім того, юрист згадав про певну кількість повторних дезертирств. Причина таких вчинків — невирішення проблем, через які людина пішла у першу "самоволку", сказав він.

"У нас є багато вже випадків, коли люди поверталися і знову вчиняли СЗЧ. Тому що їхні питання так і залишилися невирішеним. Досить часто СЗЧ військові розглядають як просто акцію протесту", — наголосив Лихачов.

Юрист згадав про конкретний випадок повторної втечі з армії. Наприклад, чоловік, батько трьох дітей, мав право на звільнення з ЗСУ, але через бюрократію його не звільняли. Через це військовий знов дезертирував, пролунало в ефірі.

"Вважаю, що взагалі з тим, хто пішов в СЗЧ, треба комплексно працювати в форматі реабілітації, розв'язувати питання, щоб людина знову не скоїла самовільне залишення військової частини. Не просто, що він прийшов і зразу відправити його кудись на штурм, як у штрафбат. З ним дійсно треба працювати й з'ясовувати, які були причини", — підсумував юрист.

СЗЧ у ЗСУ — деталі

Лихачов також зачепив інші питання СЗЧ. Зокрема, він заявив, що дані про 60 тис. дезертирів "викривлені": інформацію надали органи прокуратури, але не ясно, про які саме роки ідеться. Крім того, раніше командири просто писали доповіді про такі інциденти, а тепер слідкують, щоб ДБР дійсно відкрило провадження. Ще одна проблема — причина втечі з частин. Юрист назвав дві причини — втому від участі у бойових діях без звільнення чи відпусток і "несправедливість з боку командування".

Крім того, ведуча телеканалу також просила прокоментувати інформацію про те, що при добровільному поверненні в частину справи не закриваються. Лихачов припустив, що ДБР просто може не встигати виконувати процедуру закриття або командири не надали усі необхідні дані.

Зазначимо, у вересні 2024 року Роман Лихачов повідомив, що за понад два роки повномасштабного вторгнення відбулось понад 100 тисяч СЗЧ. З його слів, Держане бюро розслідувань не встигають з потоком справ, в яких інколи буває по 20 фігурантів. При цьому начальник штабу 3-ї ОШБр Максим Жорохов заявив, що його підрозділ готовий дати таким військовим другий шанс. Офіцер заявив, що аналізують кожен випадок, з'ясовують обставини і бувають випадки, коли людина тікає через "ідіота-командира".

Тим часом 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про СЗЧ. Один з пунктів нового нормативно-правового акту — можливість добровільно повернутися в підрозділ, тоді бійця не повинні карати. Водночас у людей є один місяць: якщо вони повернуться до 1 січня, то зможуть воювати далі й термінів не буде.

Нагадуємо, 2 грудня Фокус писав про інтерв'ю генерал-майора у відставці Дмитра Марченка, у якому він, серед іншого, розповів про причини СЗЧ.