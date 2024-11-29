Якщо є поважна причина: у 3-й ОШБр розповіли, як приймають назад бійців після СЗЧ

У 3-й ОШБр ЗСУ можуть прийняти військового, який пішов у СЗЧ через поганого командира. Проте тим, хто кидав позиції чи підставляв побратимів, шлях назад буде закрито.

До Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ повертаються багато військових, які самовільно залишили частину. Повернення після СЗЧ можливе, якщо людина аргументує причину, сказав заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін.

За словами Максима Жоріна, зо 3-ї ОШБр після СЗЧ звертаються багато військових, які зараз отримали змогу повернутися на військову службу. Зокрема їх спонукає до повернення можливість змінити підрозділ

Заступник командира 3-й ОШБр ЗСУ розповів, як приймають військових із СЗЧ Фото: Скриншот

"Так, ми закликаємо приходити до нас, і готові брати таких бійців. Але не всіх! Ми обов’язково спочатку дивимося на причину такого вчинку, спілкуємось з попереднім підрозділом, перевіряємо інформацію", — написав заступник командира.

Він зазначив, що бійця беруть на службу знову, якщо він "людина адекватна" та може довести, що мав "поважну причину". Наприклад, якщо військовий пішов у СЗЧ через поганого командира, у бригаді дають йому ще один шанс, говорить Жорін.

"Зовсім інша історія з тими, хто просто кидав позиції, підставляв побратимів або мав якісь серйозні "зальоти", — зазначив майор ЗСУ.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким військовослужбовцям, що повернуться до 1 січня після СЗЧ, буде збережено їхні виплати.

Наступного дня, 29 листопада, радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сап'ян пояснила, що для збереження виплат потрібно буде виконати кілька умов. Зокрема, після повернення необхідно повідомити про це військову службу правопорядку чи орган досудового розслідування.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловлював думку, що новий закон про послаблення відповідальності за СЗЧ призведе до збільшення випадків дезертирства та негативно вплине на дисципліну у війську.