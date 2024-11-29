Если есть уважительная причина: в 3-й ОШБр рассказали, как принимают обратно бойцов после СОЧ

В 3-й ОШБр ВСУ могут принять военного, который ушел в СОЧ из-за плохого командира. Однако тем, кто бросал позиции или подставлял собратьев, путь назад будет закрыт.

В Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ возвращается много военных, которые самовольно оставили часть. Возвращение после СОЧ возможно, если человек аргументирует причину, сказал заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин.

По словам Максима Жорина, в 3-ю ОШБр после СОЧ обращается много военных, которые сейчас получили возможность вернуться на военную службу. В частности, их побуждает к возвращению возможность сменить подразделение

Заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ рассказал, как принимают военных из СЗЧ Фото: Скриншот

"Да, мы призываем приходить к нам, и готовы брать таких бойцов. Но не всех! Мы обязательно сначала смотрим на причину такого поступка, общаемся с предыдущим подразделением, проверяем информацию", — написал заместитель командира.

Он отметил, что бойца берут на службу снова, если он "человек адекватный" и может доказать, что имел "уважительную причину". К примеру, если военный ушел в СОЧ из-за плохого командира, в бригаде дают ему еще один шанс, говорит Жорин.

"Совсем другая история с теми, кто просто бросал позиции, подставлял побратимов или имел какие-то серьезные "залеты", — отметил майор ВСУ.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому военнослужащим, которые вернутся до 1 января после СОЧ, будут сохранены их выплаты.

На следующий день, 29 ноября, советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян объяснила, что для сохранения выплат нужно будет выполнить несколько условий. В частности, после возвращения необходимо сообщить об этом военную службу правопорядка или орган досудебного расследования.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказывал мнение, что новый закон об ослаблении ответственности за СОЧ приведет к увеличению случаев дезертирства и негативно повлияет на дисциплину в армии.