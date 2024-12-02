Второй раз идут в СОЧ: адвокат рассказал о "многих случаях" повторного дезертирства (видео)

Люди после СЗЧ не должны оказываться в штрафных батальонах и их не должны бросать на штурмы, заявил юрист Роман Лихачев. Среди дезертиров есть люди, которые имеют основания уйти из армии, поэтому следует отдельно разбирать каждый случай.

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть (СОЧ), могут сбежать из ВСУ повторно, если причина побега сохранилась. Например, это делают из-за бюрократии и невозможности уволиться на законных основаниях. Кроме того, с такими людьми следует дополнительно работать, чтобы понять мотивы и не допустить повторного дезертирства. О причинах СОЧ и об особенностях нового закона юрист Роман Лихачев рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

СОЧ в ВСУ — комментарий Лихачева см. с 15:30

Лихачев подтвердил, что военнослужащие, которые совершили СОЧ, воспользовались возможностью и возвращаются в свои части. Согласно его данным, речь идет, ориентировочно, о тысяче случаев, а более точные данные должны быть у Генштаба ВСУ. Таких случаев не слишком много, а большинство "отлавливает на улицах военная служба правопорядка". Кроме того, юрист упомянул об определенном количестве повторных дезертирств. Причина таких поступков — нерешение проблем, из-за которых человек ушел в первую "самоволку", сказал он.

"У нас есть много уже случаев, когда люди возвращались и снова совершали СОЧ. Потому что их вопросы так и остались нерешенными. Довольно часто СОЧ военные рассматривают как просто акцию протеста", — отметил Лихачев.

Юрист вспомнил о конкретном случае повторного побега из армии. Например, мужчина, отец троих детей, имел право на увольнение из ВСУ, но из-за бюрократии его не увольняли. Поэтому военный вновь дезертировал, прозвучало в эфире.

"Считаю, что вообще с тем, кто ушел в СОЧ, надо комплексно работать в формате реабилитации, решать вопрос, чтобы человек снова не совершил самовольное оставление воинской части. Не просто, что он пришел и сразу отправить его куда-то на штурм, как в штрафбат. С ним действительно надо работать и выяснять, какие были причины", — подытожил юрист.

СОЧ в ВСУ — детали

Лихачев также коснулся других вопросов СОЧ. В частности, он заявил, что данные о 60 тыс. дезертиров "искажены": информацию предоставили органы прокуратуры, но не ясно, о каких именно годах идет речь. Кроме того, раньше командиры просто писали доклады о таких инцидентах, а теперь следят, чтобы ГБР действительно открыло производство. Еще одна проблема — причина побега из частей. Юрист назвал две причины — усталость от участия в боевых действиях без увольнения или отпусков и "несправедливость со стороны командования".

Кроме того, ведущая телеканала также просила прокомментировать информацию о том, что при добровольном возвращении в часть дела не закрываются. Лихачев предположил, что ГБР просто может не успевать выполнять процедуру закрытия или командиры не предоставили все необходимые данные.

Отметим, в сентябре 2024 года Роман Лихачев сообщил, что за более чем два года полномасштабного вторжения произошло более 100 тысяч СОЧ. По его словам, Государственное бюро расследований не успевают с потоком дел, в которых иногда бывает по 20 фигурантов. При этом начальник штаба 3-й ОШБр Максим Жорохов заявил, что его подразделение готово дать таким военным второй шанс. Офицер заявил, что анализируют каждый случай, выясняют обстоятельства и бывают случаи, когда человек убегает из-за "идиота-командира".

Между тем 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о СОЧ. Один из пунктов нового нормативно-правового акта — возможность добровольно вернуться в подразделение, тогда бойца не должны наказывать. При этом у людей есть один месяц: если они вернутся до 1 января, то смогут воевать дальше и сроков не будет.

Напоминаем, 2 декабря Фокус писал об интервью генерал-майора в отставке Дмитрия Марченко, в котором он, среди прочего, рассказал о причинах СОЧ.