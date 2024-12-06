Вернулся из СОЧ, когда мобилизовали брата: пограничники задержали военнослужащего-беглеца

Военнослужащий, который ранее самовольно бросил службу и сбежал в Румынию, вернулся в Украину. Он решил защищать страну вместе с мобилизованным родственником.

Пограничники Черновицкого пограничного отряда отдела "Порубное" задержали мужчину, который в обход пунктов пропуска пересек государственную границу из Румынии в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

Как оказалось, задержанным был житель Винницкой области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

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Мужчина рассказал, что в начале октября он самовольно оставил место службы и незаконно пересек государственную границу, оказавшись в соседней Румынии.

Впрочем, когда мужчина узнал, что его брата мобилизовали в армию, решил вернуться, воспользовавшись возможностью избежать наказания за самовольное оставление воинской части, что предусмотрено статьей 401 Уголовного кодекса Украины, чтобы защищать страну вместе.

Пограничники составили материалы об административном правонарушении в отношении задержанного военнослужащего.

Напомним, в Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ обращаются многие военные, которые самовольно оставили часть. Заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин подчеркнул, что подразделение может принять военного, который ушел в СОЧ из-за плохого командира, но тем, кто бросал позиции или подставлял побратимов, путь закрыт.

Юрист Роман Лихачев рассказывал, что военнослужащие могут повторно уйти в СОЧ, если причину побега не устранили. Например, так поступают из-за бюрократии или невозможности демобилизоваться на законных основаниях.