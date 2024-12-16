Изготовлено 100 экземпляров: крылатая ракета "Пекло" запущена в серийное производство

Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, произведенных государственными и частными компаниями, а стоит дешевле, чем украинский дрон "Лютый".

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Новая украинская крылатая ракета "Пекло" уже запущена в серийное производство. Компания-производитель за последние три месяца изготовила около 100 таких ракет. Об этом говорится в материале ЭП.

Отмечается, что после завершения разработки и кодификации ракету "Пекло" сразу же запустили в серийное производство. Контракты заключают те же подразделения, которые изготавливают дальнобойные дроны.

За последние три месяца было изготовлено около ста ракет "Пекло". Сейчас производитель начал наращивать производственные возможности.

Цена одной ракеты не разглашается, но известно, что она стоит дешевле, чем украинский дрон-камикадзе "Лютый".

Как сообщает разработчик, ракета на 70% состоит из украинских компонентов, которые изготовили государственные и частные структуры.

Узких мест в серийном производстве много, поэтому их пытаются нивелировать за счет взаимозаменяемости элементов. Отмечается, что "Пекло" сможет работать на различных двигателях, в зависимости от их доступности на рынке.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил производственные мощности дрона-ракеты "Ад". Первая партия, которая имеет подтвержденное боевое применение, передана Силам обороны Украины.

9 ноября президент Украины в ежедневном вечернем обращении рассказал, что Украина нарастила производство собственных ракет. Первая партия из 100 единиц уже изготовлена в этом году.