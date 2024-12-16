Виготовлено 100 екземплярів: крилата ракета "Пекло" запущена в серійне виробництво

Ракета на 70% складається з українських компонентів, виготовлених державними та приватними компаніями, а коштує дешевше, ніж український дрон "Лютий".

Related video

Нова українська крилата ракета "Пекло" вже запущена в серійне виробництво. Компанія-виробник за останніх три місяці виготовила близько 100 таких ракет. Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Зазначається, що після завершення розробки та кодифікації ракету "Пекло" одразу ж запустили у серійне виробництво. Контракти укладають ті самі підрозділи, які виготовляють далекобійні дрони.

За останніх три місяці було виготовлено близько ста ракет "Пекла". Зараз виробник почав нарощувати виробничі спроможності.

Ціна однієї ракети не розголошується, але відомо, що вона коштує дешевше, ніж український дрон-камікадзе "Лютий".

Як повідомляє розробник, ракета на 70% складається з українських компонентів, які виготовили державні та приватні структури.

Вузьких місць у серійному виробництві багато, тож їх намагаються нівелювати за рахунок взаємозамінності елементів. Зазначається, що "Пекло" зможе працювати на різних двигунах, в залежності від їхньої доступності на ринку.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський відвідав виробничі потужності дрона-ракети "Пекло". Першу партію, яка має підтверджене бойове застосування, передано Силам оборони України.

9 листопада президент України у щоденному вечірньому зверненні розповів, що Україна наростила виробництво власних ракет. Перша партія зі 100 одиниць вже виготовлена цього року.