FPV-дроны против Challenger 2: российские БПЛА нашли уязвимое место в танках (видео)

Выбранные цели, отметили аналитики, указывают на недостаточную проработку россиянами тактики: более точные удары могли бы нанести и более серьезный урон.

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Недавно в сети появилось видео, запечатлевшее атаки российских FPV-дронов на британские танки Challenger 2, находящиеся на вооружении Украины. По информации ресурса Clash Report, кадры были сняты в зоне активных боевых действий в Курской области. Хотя на записи не зафиксированы явные повреждения танков, видно, что операторы дронов целенаправленно атаковали башню и нижнюю переднюю часть корпуса.

Первый удар был нанесен по башне танка, которая является, по мнению обозревателей Bulgarian Military, одной из наиболее уязвимых частей Challenger 2. Несмотря на наличие композитной и стальной брони, защита башни уступает броне основного корпуса. Особенную уязвимость башня демонстрирует при ударах под углом, что снижает эффективность брони. Как показал опыт боевых действий в Украине, удары FPV-дронов сверху часто оказываются разрушительными, так как они способны пробить защитный слой, повреждая оптику, механизмы башни и основное орудие.

Вторая атака была направлена на нижнюю переднюю часть корпуса танка, где расположены ключевые компоненты, такие как трансмиссия и двигатель. В этой области броня часто менее мощная, что делает ее потенциальной целью для атак. При этом выведение из строя трансмиссии или двигателя может полностью парализовать боевую машину.

Альтернативные уязвимые места

Обозреватели отметили, что анализ видеозаписи вызывает вопросы о выборе целей операторами дронов, поскольку существуют другие, более уязвимые участки танка Challenger 2, которые могли бы нанести больший ущерб: Среди них:

задняя часть корпуса — защита этой области значительно уступает передней и боковым частям. Удары по системам охлаждения или двигателю могут привести к необратимым повреждениям.

боковые стенки башни — боковые панели обладают меньшей защитой по сравнению с лобовой броней. Удары по этим участкам, особенно в местах соединения башни с корпусом, могут оказаться фатальными.

оптические и механические системы — прицельные системы и сенсоры на башне особенно уязвимы для атак FPV-дронов, что может значительно снизить боеспособность танка.

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Эксперты пришли к выводу необходимости и важности адаптации современных бронемашин к угрозам, создаваемым FPV-дронами на поле боя. Использование таких беспилотных систем демонстрирует их эффективность в поражении ключевых компонентов танков даже с мощной броней. Однако выбранные цели указывают на недостаточную проработку россиянами тактики: более точные удары могли бы нанести более серьезный урон.

Таким образом британский ОБТ Challenger 2, несмотря на репутацию одного из самых защищенных танков в мире, сталкивается с новыми вызовами в ходе боевых действий. Это подчеркивают необходимость модернизации защитных систем, таких как активная защита от дронов и дополнительное усиление уязвимых участков.

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