FPV-дрони проти Challenger 2: російські БПЛА знайшли вразливе місце в танках (відео)

Обрані цілі, зазначили аналітики, свідчать про недостатнє опрацювання росіянами тактики: точніші удари могли б завдати серйознішої шкоди.

Related video

Нещодавно в мережі з'явилося відео, що зафіксувало атаки російських FPV-дронів на британські танки Challenger 2, які перебувають на озброєнні України. За інформацією ресурсу Clash Report, кадри було знято в зоні активних бойових дій у Курській області. Хоча на записі не зафіксовано явних пошкоджень танків, видно, що оператори дронів цілеспрямовано атакували вежу і нижню передню частину корпусу.

Першого удару було завдано по башті танка, яка є, на думку оглядачів Bulgarian Military, однією з найбільш вразливих частин Challenger 2. Попри наявність композитної та сталевої броні, захист башти поступається броні основного корпусу. Особливу вразливість башта демонструє після ударів під кутом, що знижує ефективність броні. Як показав досвід бойових дій в Україні, удари FPV-дронів згори часто виявляються руйнівними, адже вони здатні пробити захисний шар, пошкоджуючи оптику, механізми башти та основне знаряддя.

Друга атака була спрямована на нижню передню частину корпусу танка, де розташовані ключові компоненти, такі як трансмісія і двигун. У цій області броня часто менш потужна, що робить її потенційною ціллю для атак. Водночас виведення з ладу трансмісії або двигуна може повністю паралізувати бойову машину.

Альтернативні вразливі місця

Оглядачі зазначили, що аналіз відеозапису викликає питання щодо вибору цілей операторами дронів, оскільки є інші, більш вразливі ділянки танка Challenger 2, які могли б завдати більшої шкоди: Серед них:

задня частина корпусу — захист цієї ділянки значно поступається передній і бічним частинам. Удари по системах охолодження або двигуну можуть призвести до незворотних пошкоджень.

бічні стінки башти — бічні панелі мають менший захист порівняно з лобовою бронею. Удари по цих ділянках, особливо в місцях з'єднання башти з корпусом, можуть виявитися фатальними.

оптичні та механічні системи — прицільні системи і сенсори на башті особливо вразливі для атак FPV-дронів, що може значно знизити боєздатність танка.

Важливо

Бронетанковий потенціал. Топ 5 найкращих основних бойових танків НАТО

Експерти дійшли висновку про необхідність і важливість адаптації сучасних бронемашин до загроз, створюваних FPV-дронами на полі бою. Використання таких безпілотних систем демонструє їхню ефективність в ураженні ключових компонентів танків навіть із потужною бронею. Однак обрані цілі свідчать про недостатнє опрацювання росіянами тактики: точніші удари могли б завдати більш серйозної шкоди.

Отже, британський ОБТ Challenger 2, попри репутацію одного з найбільш захищених танків у світі, стикається з новими викликами під час бойових дій. Це підтверджує необхідність модернізації захисних систем, таких як активний захист від дронів і додаткове посилення вразливих ділянок.

Важливо

Танк Challenger 2 в ЗСУ. Які плюси та мінуси виявили за час війни з РФ

Раніше Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про новий британський танк Challenger 3 і його бойову готовність.