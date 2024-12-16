"Никто в спину не толкает": "Мадьяр" рассказал о наборе в полк бойцов после СЗЧ

По словам Роберта Бровди, во время набора военных в "Птицы Мадьяра" отбраковывается 80% анкет.

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В полку "Птицы Мадьяра" идет набор в свои ряды бойцов. Туда могут попасть даже военные после самовольного оставления части при условии, если их сочтут достойными кандидатами. Однако при наборе отбраковывается 80% анкет, рассказал в интервью "Укринформу" командир, капитан Роберт Бровди.

Он отметил, что есть большое количество высококвалифицированных людей, которых применяли не по назначению. Однако, по словам Бровди, в полк не будут приниматься только для численности, ведь "никто в спину не толкает, чтобы было 100% наполнение бригады". В "Птицы Мадьяра" будут набираться не только лица после СЗЧ, однако такие тоже будут рассматриваться.

"Мы предупреждаем, что отбраковываем 80% анкет. Во время предыдущего набора к нам около 50-ти человек претендовали на одно место. Кто-то не готов, кого-то беремся учить. Но если я тебя беру мотористом, то мне надо, чтобы ты уже как "Отче наш" знал, как этот мотор разбирать, потому что у меня 25-30 машин стоит, их надо восстанавливать немедленно. Или разбитые машины после технической эвакуации перебирать и из 10-ти делать три, и тем самым экономить", — рассказал он.

Командир рассказал, что его подразделение не нуждается в восстановлении. Сейчас полк выполняет на "передке" абсолютное большинство разведывательных, корректирующих и патрулирующих действий в поддержку более 20 бригад.

"И это нас немного замедляет, потому что мы могли бы разрабатывать более глубокие и детальные операции с беспилотниками. И трансформация в отдельную бригаду позволит выполнять и задачи на передке, и параллельно работать над интеллектуальными составляющими и разработкой спецопераций. Содержать собственную инженерию, потому что лучше и быстрее нас самих боеприпасы для нас никто не сделает", — добавил Бровди.

На вопрос о подходе рекрутинга украинцев в Европе командир "Птиц Мадьяра" отметил завышенные ожидания, которые в результате не соответствуют реальности. Однако, по его словам, есть и положительные примеры — "те, кто действительно хотели, сами на нас вышли". С ними были проведены собеседования, и люди очень хорошо влились в коллектив.

По словам "Мадьяра", в настоящее время в планах нет открытия рекрутинговых центров в Украине. Сейчас кандидатам дается большая анкета, которую "вряд ли понравится заполнять".

"Но я с вероятностью более 50% еще в тот момент, когда позвоню и услышу ваш голос, пойму, подходите вы нам или нет, попадаете в определенные группы риска или нет. Это первый уровень фильтрации, второй — личное общение. Личное, а не через менеджеров рекрутингового центра — пусть даже из военных. Я не говорю, что это неэффективно — я рассказываю, как у нас это эффективно", — добавил Бровди.

Он добавил, что рекруты проходят детектор лжи, чтобы выяснить все, что они скрывают. Об этом людей предупреждают заранее.

По словам Бровди, в подразделении уже разрабатывают новые боеприпасы. Также в будущем будет развиваться собственная инженерия и инновации.

"Есть отдельное подразделение, которое занимается постоянно разработкой. Сейчас у нас в разработке 14 проектов: искусственного интеллекта, оптоволоконных решений (остальные даже не буду озвучивать). И уже в кейсе с десяток реализованных, широко примененных: спектроанализаторы, собственные мобильные системы РЭБа (сами делаем, не покупаем), комплексы радиоэлектронной разведки", — рассказал командир "Птиц Мадьяра".

Напомним, что военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. Соответствующий законопроект 28 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно стало известно, что полк "Птицы Мадьяра" станет бригадой беспилотных систем ВСУ. Военные уже объявили о наборе добровольцев.