"Ніхто в спину не штовхає": "Мадяр" розповів про набір в полк бійців після СЗЧ

За словами Роберта Бровді, під час набору військових до "Птахів Мадяра" відбраковується 80% анкет.

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У полку "Птахи Мадяра" йде набір до своїх лав бійців. Туди можуть потрапити навіть військові після самовільного залишення частини за умови, якщо їх вважатимуть гідними кандидатами. Однак під час набору відбраковується 80% анкет, розповів в інтерв'ю "Укрінформу" командир, капітан Роберт Бровді.

Він зазначив, що є велика кількість висококваліфікованих людей, яких застосовували не за призначенням. Однак, за словами Бровді, в полк не будуть прийматись лише для чисельності, адже "ніхто в спину не штовхає, щоб було 100% наповнення бригади". До "Птахів Мадяра" набиратимуться не лише особи після СЗЧ, однак такі теж розглядатимуться.

"Ми попереджаємо, що відбраковуємо 80% анкет. Під час попереднього набору до нас близько 50-ти людей претендували на одне місце. Хтось не готовий, когось беремося вчити. Але якщо я тебе беру мотористом, то мені треба, щоб ти уже як "Отче наш" знав, як той мотор розбирати, бо у мене 25–30 машин стоїть, їх треба відновлювати негайно. Або розбиті машини після технічної евакуації перебирати і з 10-ти робити три, і тим самим заощаджувати", — розповів він.

Командир розповів, що його підрозділ не потребує відновлення. Наразі полк виконує на "передку" абсолютну більшість розвідувальних, коригувальних і патрулювальних дій у підтримку понад 20 бригад.

"І це нас трохи уповільнює, бо ми могли б розробляти більш глибокі і детальні операції з безпілотниками. І трансформація в окрему бригаду дозволить виконувати і завдання на передку, і паралельно працювати над інтелектуальними складовими і розробкою спецоперацій. Утримувати власну інженерію, бо краще і швидше нас самих боєприпаси для нас ніхто не зробить", — додав Бровді.

На запитання щодо підходу рекрутингу українців у Європі командир "Птахів Мадяра" відмітив завищені очікування, які в результаті не відповідають реальності. Однак, за його словами, є і позитивні приклади — "ті, хто дійсно хотіли, самі на нас вийшли". З ними були проведені співбесіди, і люди дуже гарно влились в колектив.

За словами "Мадяра", наразі в планах немає відкриття рекрутингових центрів в Україні. Наразі кандидатам дається велика анкета, яку "навряд чи сподобається заповнювати".

"Але я з імовірністю понад 50% ще в той момент, коли зателефоную і почую ваш голос, зрозумію, підходите ви нам чи ні, потрапляєте в певні групи ризику чи ні. Це перший рівень фільтрації, другий — особисте спілкування. Особисте, а не через менеджерів рекрутингового центру — нехай навіть із військових. Я не кажу, що це неефективно — я розповідаю, як у нас це ефективно", — додав Бровді.

Він додав, що рекрути проходять детектор брехні, щоб з'ясувати все, що вони приховують. Про це людей попереджають заздалегідь.

За словами Бровді, в підрозділі вже розробляють нові боєприпаси. Також в майбутньому буде розвиватись власна інженерія та інновації.

"Є окремий підрозділ, який займається постійно розробкою. Наразі у нас в розробці 14 проєктів: штучного інтелекту, оптоволоконних рішень (решту навіть не озвучуватиму). І вже у кейсі з десяток реалізованих, широко застосованих: спектроаналізатори, власні мобільні системи РЕБу (самі робимо, не купуємо), комплекси радіоелектронної розвідки", — розповів командир "Птахів Мадяра".

Нагадаємо, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Відповідний законопроєкт 28 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Нещодавно стало відомо, що полк "Птахи Мадяра" стане бригадою безпілотних систем ЗСУ. Військові вже оголосили про набір добровольців.