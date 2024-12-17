Блокировка банковских счетов за уклонение от мобилизации: юрист рассказал, как действовать

Юрист отметил, что для восстановления счетов следует выполнить несколько действий, однако штраф все равно придется оплатить.

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В некоторых случаях за уклонение от мобилизации в Украине гражданам грозит наказание в виде блокировки банковских счетов. Юрист практики банкротства и реструктуризации Илья Колесник рассказал для "РБК-Украина", как действовать в этом случае.

Как действовать в случае блокировки счета

Специалист отметил, что сначала нужно выяснить причину блокировки, обратившись в банк для получения официального объяснения. После этого следует истребовать у государственного или частного исполнителя материалы дела и подробно ознакомиться с ними.

Если блокировка связана с мобилизацией, стоит связаться с военкоматом для уточнения персональных данных и урегулирования ситуации. Впоследствии необходимо подать к исполнителю заявление об определении состояния текущего счета или снятия ареста. Илья Колесник отметил, что во время действия военного положения все граждане, на счета которых был наложен штраф, имеют право обратиться к государственному или частному исполнителю с заявлением об определении текущего счета и просить разблокировать счет на сумму двух минимальных заработных плат в месяц

"Если вы имеете счет со специальным режимом (социальный, пенсионный), наложение ареста на такие счета запрещено законом. Для снятия ареста необходимо обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста", — отметил специалист.

После этого юрист советует оплатить штраф. После этого ограничения со счета будут сняты.

Как избежать блокировки счетов

Илья Колесник дал советы для избежания вероятной блокировки банковских счетов. Он отметил, что для этого необходимо:

своевременно реагировать на вызовы в ТЦК и СП и держать все документы в порядке;

по возможности получить юридическую консультацию относительно своих прав и обязанностей;

также следует избегать неправомерных способов уклонения от мобилизации, которые могут привести к административной и уголовной ответственности;

при наличии законных оснований обжаловать постановление ТЦК и СП.

Блокировка счетов: кто под угрозой

По словам юриста, блокировка счетов касается следующих лиц:

кто не появляется в ТЦК и СП без уважительных причин;

тех, чья неявка была официально зафиксирована;

тех, кто покинул страну без оформления отсрочки или бронирования законным путем;

находящихся в розыске;

лицам с фальшивыми справками, в частности, с медицинскими документами или о непригодности к службе.

Ранее юрист рассказывал, сколько раз могут штрафовать за неявку в ТЦК. Он добавил, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Также в ТЦК в ТЦК рассказали, могут ли к военнообязанному применять силу. По словам представителя ведомства, нарушение лицом правил воинского учета или мобилизационного законодательства может привести к его административному задержанию и принудительной доставке с использованием физической силы в ТЦК.