Блокування банківських рахунків за ухилення від мобілізації: юрист розповів, як діяти

Юрист зазначив, що для відновлення рахунків слід виконати декілька дій, однак штраф все одно прийдеться сплатити.

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У деяких випадках за ухилення від мобілізації в Україні громадянам загрожує покарання у вигляді блокування банківських рахунків. Юрист практики банкрутства та реструктуризації Ілля Колесник розповів для "РБК-Україна", як діяти в цьому випадку.

Як діяти в разі блокування рахунку

Фахівець зазначив, що спочатку потрібно з'ясувати причину блокування, звернувшись до банку для отримання офіційного пояснення. Після цього слід витребувати у державного або приватного виконавця матеріали справи та детально ознайомитись з ними.

Якщо блокування пов'язане з мобілізацією, варто зв'язатися з військкоматом для уточнення персональних даних і врегулювання ситуації. Згодом необхідно подати до виконавця заяву про визначення стану поточного рахунку або зняття арешту. Ілля Колесник зазначив, що під час дії воєнного стану усі громадяни, на рахунки яких був накладений штраф, мають право звернутись до державного або приватного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку й просити розблокувати рахунок на суму двох мінімальних заробітних плат на місяць.

"Якщо ви маєте рахунок зі спеціальним режимом (соціальний, пенсійний), накладення арешту на такі рахунки заборонено законом. Для зняття арешту необхідно звернутись до виконавця із заявою про зняття арешту", — наголосив спеціаліст.

Після цього юрист радить сплатити штраф. Після цього обмеження з рахунку будуть зняті.

Як уникнути блокування рахунків

Ілля Колесник дав поради для уникнення ймовірного блокування банківських рахунків. Він зазначив, що для цього необхідно:

своєчасно реагувати на виклики до ТЦК та СП і тримати всі документи в порядку;

за можливості отримати юридичну консультацію щодо своїх прав та обов'язків;

також слід уникати неправомірних способів ухилення від мобілізації, які можуть призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності;

у разі наявності законних підстав оскаржувати постанову ТЦК та СП.

Блокування рахунків: хто під загрозою

За словами юриста, блокування рахунків стосується наступних осіб:

хто не з'являється до ТЦК та СП без поважних причин;

тих, чия неявка була офіційно зафіксована;

тих, хто покинув країну без оформлення відстрочки або бронювання законним шляхом;

які перебувають у розшуку;

особам з фальшивими довідками, зокрема з медичними документами або про непридатність до служби.

Раніше юрист розповідав, скільки разів можуть штрафувати за неявку до ТЦК. Він додав, що сплата штрафу не звільняє від обов’язків, передбачених чинним законодавством України.

Також в ТЦК розповіли, чи можуть до військовозобов'язаного застосовувати силу. За словами представника відомства, порушення особою правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства може призвести до його адміністративного затримання та примусового доставлення з використанням фізичної сили до ТЦК.