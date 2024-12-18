"Законная военная цель": Медведев пригрозил британскому The Times за статью о ликвидации Кириллова

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал журналистов издания The Times пособниками стран НАТО и "законными военными целями". Также он намекнул, что им стоит "быть осторожными".

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Экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что журналисты британского медиа The Times из-за публикации о ликвидации российского генерала Игоря Кириллова являются "законными целями" РФ. Об этом он написал в своем Telegram.

Российский чиновник назвал журналистов издания "уродами" за то, что они назвали ликвидацию Кириллова "законным актом обороны". Сам Медведев заявил, что по такой логике РФ имеет право рассматривать всех должностных лиц стран НАТО "законными военными целями для российского государства".

Сообщение Медведева в Telegram (фото:скриншот)

"У лиц, выступивших исполнителями преступлений против России, всегда есть пособники. И они тоже отныне — законная военная цель. К таким могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Это означает, что это все руководство издания", — написал российский чиновник.

Затем Медведев завуалированно намекнул, что его размышления достаточно логичны, а потому советует быть осторожными журналистам.

"Будьте осторожны! Ведь в Лондоне многое случается", — резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, недавно заместитель секретаря Совбеза РФ пригрозил "уничтожить заказчиков" ликвидации генерала Кириллова. Экс-президент РФ убежден, что правоохранители найдут исполнителей ликвидации генерала Кириллова в РФ. Также он пригрозил военно-политическому руководству Украины уничтожением.

Также ранее Медведев пригрозил США из-за разговоров о передаче ядерного оружия Украине. Экс-президент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев обозвал действующего президента США Джо Байдена из-за угрозы появления ядерного оружия в Украине. Россиянин пригрозил "конфликтом" и применением российской "ядерки".