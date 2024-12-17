"Находятся в Киеве": Медведев пригрозил "уничтожить заказчиков" ликвидации генерала Кириллова

Экс-президент РФ убежден, что правоохранители найдут исполнителей ликвидации генерала Кириллова в РФ. Также он пригрозил военно-политическому руководству Украины уничтожением.

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Бывший российский президент и заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо найти убийц генерала Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Украине. Его слова цитирует российское издание ТАСС.

Во время своего выступления чиновник заявил, что сейчас началось расследование обстоятельств гибели генерал-лейтенанта Кириллова, однако "наши враги успели обнародовать информацию о своей причастности".

"В любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России и нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны — это военно-политическое руководство Украины", — сказал Медведев.

Бывший президент РФ добавил, что такие действия являются попыткой Украины "продолжить свое никчемное существование", а также продолжить военные действия и "оправдаться за свои катастрофические провалы на фронте".

Напомним, 17 декабря следственный комитет РФ официально подтвердил гибель генерал-лейтенанта РФ Игоря Кириллова в Москве у подъезда своего дома. Вместе с ним погиб его помощник.

Впоследствии в сети опубликовали видео, на котором видно момент ликвидации российского генерала. Видео снято видеорегистратором одной из машин, припаркованных вблизи места происшествия.