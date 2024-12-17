"Перебувають у Києві": Медведєв пригрозив "знищити замовників" ліквідації генерала Кирилова

Експрезидент РФ переконаний, що правоохоронці знайдуть виконавців ліквідації генерала Кирилова у РФ. Також він пригрозив військово-політичному керівництву України знищенням.

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Колишній російський президент і заступник секретаря Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що необхідно знайти вбивць генерала Кирилова у РФ та знищити замовників в Україні. Його слова цитує російське видання ТАСС.

Під час свого виступу чиновник заявив, що наразі розпочалося розслідування щодо обставин загибелі генерал-лейтенанта Кирилова, однак "наші вороги встигли оприлюднили інформацію щодо своєї причетності".

"В будь-якому разі, правоохоронні органи повинні знайти вбивць в Росії та потрібно зробити все, щоб знищити замовників, які перебувають у Києві. Замовники ці теж відомі — це військово-політичне керівництво України", — сказав Медведєв.

Колишній президент РФ додав, що такі дії є спробою України "продовжити своє нікчемне існування", а також продовжити військові дії та "виправдатися за свої катастрофічні провали на фронті".

Нагадаємо, 17 грудня слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель генерал-лейтенанта РФ Ігоря Кирилова в Москві біля під'їзду свого будинку. Разом із ним загинув його помічник.

Згодом у мережі опублікували відео, на якому видно момент ліквідації російського генерала. Відео зняте відеореєстратором однієї з автівок, припаркованих поблизу місця події.