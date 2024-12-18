"Законна військова ціль": Медведєв пригрозив британському The Times за статтю про ліквідацію Кирилова

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав журналістів видання The Times посібниками країн НАТО та "законними військовими цілями". Також він натякнув, що їм варто "бути обережними".

Related video

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що журналісти британського медіа The Times через публікацію щодо ліквідації російського генерала Ігоря Кирилова є "законними цілями" РФ. Про це він написав у своєму Telegram.

Російський посадовець назвав журналістів видання "виродками" за те, що вони назвали ліквідацію Кирилова "законним актом оборони". Сам Медведєв заявив, що за такою логікою РФ має право розглядами всіх посадових осіб країн НАТО "законними військовими цілями для російської держави".

Допис Медведєва у Telegram (фото: скриншот)

"В осіб, які виступили виконавцями злочинів проти Росії, завжди є пособники. І вони теж віднині — законна військова ціль. До таких можуть бути віднесені й паршиві шакали із The Times, які боягузливо сховалися за редакційною статтею. Це означає, що це все керівництво видання", — написав російський посадовець.

Потім Медведєв завуальовано натякнув, що його роздуми є досить логічними, а тому радить бути обережними журналістам.

"Be careful! Адже в Лондоні багато чого трапляється", — резюмував Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, нещодавно заступник секретаря Радбезу РФ пригрозив "знищити замовників" ліквідації генерала Кирилова. Експрезидент РФ переконаний, що правоохоронці знайдуть виконавців ліквідації генерала Кирилова у РФ. Також він пригрозив військово-політичному керівництву України знищенням.

Також раніше Медведєв пригрозив США через розмови про передавання ядерної зброї Україні. Експрезидент РФ та член Радбезу Дмитро Медведєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Росіянин пригрозив "конфліктом" та застосуванням російської "ядерки".