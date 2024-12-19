Анатолий и Евгений Шаповалы служили в одном подразделении. Мужчины получили несовместимые с жизнью ранения во время выполнения боевого задания.

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Двое жителей Полтавской области — отец и сын Анатолий и Евгений Шаповалы погибли в один день на войне с Россией. Об этом сообщили в Лубенском городском совете.

Отмечается, что оба мужчины погибли 13 декабря от ранений, несовместимых с жизнью.

45-летний отец — Анатолий Шаповал, был водителем противотанкового отделения роты огневой поддержки воинской части. Его сын, 24-летний Евгений, служил в том же самом подразделении в должности огнеметчика роты огневой поддержки воинской части

До войны Анатолий Шаповал работал в различных охранных и строительных фирмах Киева, а затем — водителем в агрокомпании "КЕРНЕЛ". С 2019 года он стал в ряды ВСУ и проходил службу в одной из воинских частей, дислоцированных на Лубенщине.

Евгений Шаповал окончил Киевский Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Успел поработать в Лубенском лесничестве, а в 2020 году подписал контракт и стал рядом с отцом на защиту Украины. Евгений любил историю, увлекался краеведением.

"Враг оборвал одновременно две жизни, две судьбы, сломал дерево еще одного рода. Склоняем головы в глубокой скорби. Никакие слова не могут облегчить эту боль. Но кланяемся и искренне сочувствуем семье Героев: жене, маме, отцу, сыну, брату, всем родным и друзьям", — говорится в сообщении Лубенского горсовета.

Прощание с погибшими отцом и сыном состоится сегодня, 19 декабря, на Владимирской площади в Лубнах.

Напомним, что 11 декабря сообщалось, что на фронте погиб режиссер монтажа проекта "Реальная история" и военнослужащий ВСУ Олег Сарело. Он присоединился к Вооруженным Силам шесть месяцев назад и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

20 ноября на войне погиб актер Петр Великий. Он 20 лет проработал в театре и сыграл более 35 ролей.