Анатолій та Євген Шаповали служили в одному підрозділі. Чоловіки дістали несумісні із життям поранення під час виконання бойового завдання.

Related video

Двоє жителів Полтавської області — батько і син Анатолій та Євген Шаповали загинули в один день на війні з Росією. Про це повідомили у Лубенській міській раді.

Зазначається, що обидва чоловіки загинули 13 грудня від поранень, несумісних з життям.

45-річний батько — Анатолій Шаповал, був водієм протитанкового відділення роти вогневої підтримки військової частини. Його син, 24-річний Євген, служив в тому ж самому підрозділі на посаді вогнеметника роти вогневої підтримки військової частини

До війни Анатолій Шаповал працював у різних охоронних і будівельних фірмах Києва, а згодом — водієм в агрокомпанії "КЕРНЕЛ". З 2019 року він став до лав ЗСУ і проходив службу в одній з військових частин, дислокованих на Лубенщині.

Євген Шаповал закінчив Київський Національний університет біоресурсів і природокористування України. Встиг попрацювати у Лубенському лісництві, а у 2020 році підписав контракт і став поруч з батьком на захист України. Євгеній любив історію, захоплювався краєзнавством.

"Ворог обірвав одночасно два життя, дві долі, зламав дерево ще одного роду. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодні слова не можуть полегшити цей біль. Але вклоняємося і щиро співчуваємо родині Героїв: дружині, мамі, батьку, сину, брату, всім рідним та друзям", — йдеться в повідомленні Лубенської міськради.

Прощання із загиблими батьком і сином відбудеться сьогодні, 19 грудня, на Володимирському майдані у Лубнах.

Нагадаємо, що 11 грудня повідомлялося, що на фронті загинув режисер монтажу проєкту "Реальна історія" і військовослужбовець ЗСУ Олег Сарело. Він приєднався до Збройних Сил шість місяців тому і служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

20 листопада на війні загинув актор Петро Великий. Він 20 років пропрацював у театрі і зіграв понад 35 ролей.