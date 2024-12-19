"Изменилась обстановка": пресс-офицер 47-й бригады ВСУ перевелась в другое подразделение

Анастасия Блищик заявила, что оформила перевод еще 3 недели назад и вернулась обратно в подразделение, в котором служила 2 года назад.

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Пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Анастасия Блищик завершила здесь службу и переводится в другое подразделение. Об этом она написала в своем Фейсбук.

Она рассказала, что перевелась на другую должность из-за приложения "Армия+".

"3 недели назад на меня пришел приказ, а это значит, что моя 2-летняя история службы в 47 отдельной механизированной бригаде завершается. Это было интересно, стрессово и насыщенно. Учитывая, что война продолжается и сейчас, а домой никто никого не отпускает, мое решение связано со сменой обстановки. Всем нам нужен глоток свежего воздуха", — написала она.

Военная добавила, что разработчики приложения "боги", а для перевода достаточно иметь отношение в электронном виде, фото страниц военного билета или офицерского удостоверения, заполнить информацию о своей должности, звании, сроках службы в ВСУ и ждать 72 часа (3 суток) решения кадрового центра.

Она поблагодарила бойцов 47 ОМБр и все обеспечение — всех волонтеров и коллег журналистов.

"Продолжаю свой путь уже в другой бригаде, которая сражается на Харьковском направлении, где, кстати, почти 2,5 года назад и начался мой путь в ВСУ", — написала Блищик.

Куда именно перевелась пресофицерка, она не указала.

Напомним, что 12 декабря Анастасия Блищик в соцсети Facebook отреагировала на критику командования 47 бригады "Магура" экс-главным сержантом Валерием Маркусом в его сериале о становлении подразделения. Блищик подчеркнула, что не может игнорировать заявления Маркуса, ведь, по ее словам, он ведет себя как мальчик, которого обидели.

Напомним, что на видео Валерий Маркус рассказывал о создании 47-й бригады и фонда Markus Foundation, набор добровольцев и участие в этом процессе Ивана Шаламаги.

Командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак отреагировал на заявления Маркуса относительно Шаламаги. Он заявил, что военные не должны выносить споры в публичное пространство, потому что им вместе следует "приумножить усилия для совместной борьбы".