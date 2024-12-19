"Змінилася обстановка": пресофіцерка 47-ї бригади ЗСУ перевелася в інший підрозділ

Анастасія Блищик заявила, що оформила переведення ще 3 тижні тому і повернулася назад до підрозділу, у якому служила 2 роки тому.

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Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Анастасія Блищик завершила тут службу і переводиться до іншого підрозділу. Про це вона написала у своєму Фейсбук.

Вона розповіла, що перевелася на іншу посаду через застосунок "Армія+".

"3 тижні тому на мене прийшов наказ, а це означає, що моя 2-річна історія служби в 47 окремій механізованій бригаді завершується. Це було цікаво, стресово та насичено. Враховуючи, що війна триває й нині, а додому ніхто нікого не відпускає, моє рішення повʼязане зі зміною обстановки. Усім нам треба ковток свіжого повітря", — написала вона.

Військова додала, що розробники застосунку "боги", а для переводу достатньо мати відношення в електронному вигляді, фото сторінок військового квитка або офіцерського посвідчення, заповнити інформацію про свою посаду, звання, терміни служби в ЗСУ й чекати 72 години (3 доби) на рішення кадрового центру.

Вона подякувала бійцям 47 ОМБр і усьому забезпеченню — усім волонтерам та колегам журналістам.

"Продовжую свій шлях вже в іншій бригаді, яка бʼється на Харківському напрямку, де, до речі, майже 2,5 роки тому й розпочався мій шлях в ЗСУ", — написала Блищик.

Куди саме перевелася пресофіцерка, вона не вказала.

Нагадаємо, що 12 грудня Анастасія Блищик у соцмережі Facebook відреагувала на критику командування 47 бригади "Маґура" ексголовним сержантом Валерієм Маркусом у його серіалі про становлення підрозділу. Блищик наголосила, що не може ігнорувати заяви Маркуса, адже, за її словами, він поводиться як хлопчик, якого образили.

Нагадаємо, що на відео Валерій Маркус розповідав про створення 47-ї бригади та фонду Markus Foundation, набір добровольців та участь у цьому процесі Івана Шаламаги.

Командир 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Сак відреагував на заяви Маркуса щодо Шаламаги. Він заявив, що військові не повинні виносити суперечки у публічний простір, бо їм разом слід "примножити зусилля для спільної боротьби".