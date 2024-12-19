Mitsubishi спустила на воду фрегат Nagara в Нагасаки: ключевая веха в модернизации обороны Японии (фото)

133-метровое судно получило свое имя по названию реки Нагара. Все японские корабли такого класса называют как местные реки.

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Mitsubishi Heavy Industries провела церемонию выбора названия и спуска на воду фрегата Nagara на своей верфи Nagasaki Shipyard & Machinery Works в Нагасаки. Об этом сообщает Naval News.

133-метровое судно получило свое имя по названию реки Нагара, которая протекает от префектуры Гифу к заливу Айс. Все японские корабли такого класса называют по названиям местных рек.

Nagara — корабль класса Mogami, заказанных Министерством обороны Японии. Ожидается, что после завершения работ по оснащению, включая установку корпуса, двигательных установок, электрооборудования и вооружения судно будет передано Министерству обороны к 2027 финансовому году.

В потенциальном конфликте с Китаем фрегаты класса Mogami могут сыграть ключевую роль в обеспечении морских интересов Японии и противодействии растущей мощи Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. Эти передовые фрегаты предназначены для многоцелевых операций, что позволяет им противостоять широкому спектру угроз, особенно в Восточно-Китайском море и прилегающих спорных районах.

Фрегат Нагара

Конструкция кораблей и высокоскоростная маневренность сделают их бесценными для операций в спорных водах, где они смогут выполнять разведывательные и наблюдательные миссии, не будучи обнаруженными. Эта возможность особенно важна для мониторинга действий Китая вокруг островов Сенкаку и ряда других спорных морских зон.

Патрулируя критически важные районы и выполняя миссии по противолодочной обороне, корабли класса Mogami могут ограничить свободу передвижения китайских подводных лодок.

Наземная и противовоздушная оборона также являются основными сильными сторонами этих кораблей. Они оснащены противокорабельными ракетами, морской пушкой и системой SeaRAM, корабли класса Mogami могут эффективно защищаться от китайских военно-морских средств и авиации.

Напомним, что в начале декабря в Балтийском море корабль РФ открыл огонь по вертолету Бундесвера.

Также сообщалось, что 19 декабря военный эксперт сообщил, что на борту крейсера "Москва" могли находиться ракеты с ядерными боеголовками.