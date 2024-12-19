Mitsubishi спустила на воду фрегат Nagara в Нагасакі: ключова віха в модернізації оборони Японії (фото)

133-метрове судно отримало своє ім'я за назвою річки Нагара. Усі японські кораблі такого класу називають як місцеві річки.

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Mitsubishi Heavy Industries провела церемонію вибору назви та спуску на воду фрегата Nagara на своїй корабельні Nagasaki Shipyard & Machinery Works у Нагасакі. Про це повідомляє Naval News.

133-метрове судно отримало своє ім'я за назвою річки Нагара, яка протікає від префектури Гіфу до затоки Айс. Усі японські кораблі такого класу називають за назвами місцевих річок.

Nagara — корабель класу Mogami, замовлених Міністерством оборони Японії. Очікується, що після завершення робіт з оснащення, включно зі встановленням корпусу, рухових установок, електрообладнання та озброєння, судно буде передано Міністерству оборони до 2027 фінансового року.

У потенційному конфлікті з Китаєм фрегати класу Mogami можуть зіграти ключову роль у забезпеченні морських інтересів Японії та протидії могутності Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні, що росте. Ці передові фрегати призначені для багатоцільових операцій, що дає їм змогу протистояти широкому спектру загроз, особливо в Східнокитайському морі та прилеглих спірних районах.

Фрегат Нагара

Конструкція кораблів і високошвидкісна маневровість зроблять їх неоціненними для операцій у спірних водах, де вони зможуть виконувати розвідувальні та спостережні місії, не бувши виявленими. Ця можливість особливо важлива для моніторингу дій Китаю навколо островів Сенкаку і низки інших спірних морських зон.

Патрулюючи критично важливі райони та виконуючи місії з протичовнової оборони, кораблі класу Mogami можуть обмежити свободу пересування китайських підводних човнів.

Наземна та протиповітряна оборона також є основними сильними сторонами цих кораблів. Вони оснащені протикорабельними ракетами, морською гарматою і системою SeaRAM, кораблі класу Mogami можуть ефективно захищатися від китайських військово-морських засобів і авіації.

Нагадаємо, що на початку грудня в Балтійському морі корабель РФ відкрив вогонь по вертольоту Бундесверу.

Також повідомлялося, що 19 грудня військовий експерт повідомив, що на борту крейсера "Москва" могли перебувати ракети з ядерними боєголовками.