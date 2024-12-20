"Русскому миру" объявили войну: Путин сделал неожиданное заявление

Войну "русскому миру", по убеждению российского президента, объявили западные страны. Коллективный Запад стремится добиться стратегического поражения России.

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"Русскому миру" сегодня объявили войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по поддержке семей.

"Выступали коллеги из Думы [российского парламента]. Говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть", — сказал он.

Из-за чего именно российский президент решил сделать такое заявление, не уточняется.

Российские СМИ ссылаясь на выступление Путина отмечают, что войну "русскому миру" объявил Запад. Действуя руками украинцев и жертвуя украинским народом, западные страны стремятся добиться стратегического поражения России, заметил президент.

Путин также указал на важность морального настроя и единства россиян для решения всех общественных проблем, в том числе и демографической.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на желание Путина провести так называемую технологическую дуэль с использованием баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО. Пользователи соцсетей распространили хэштег #putindovboyob в поддержку заявления Зеленского.

Кроме этого Путин заявил о "движении к выполнению первостепенных задач СВО". Армия РФ, по его убеждению, активно продвигается в Украине и "освобождает" территории.