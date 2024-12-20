"Русскому миру" оголосили війну: Путін зробив несподівану заяву

Війну "русскому миру", на переконання російського президента, оголосили західні країни. Колективний Захід прагне домогтися стратегічної поразки Росії.

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"Русскому миру" сьогодні оголосили війну. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на засіданні Держради з підтримки сімей.

"Виступали колеги з Думи [російського парламенту]. Говорили про те, що русскому миру оголошено війну. Так воно і є", — сказав він.

Через що саме російський президент вирішив зробити таку заяву, не уточнюється.

Російські ЗМІ, посилаючись на виступ Путіна, зазначають, що війну "русскому миру" оголосив Захід. Діючи руками українців і жертвуючи українським народом, західні країни прагнуть домогтися стратегічної поразки Росії, зауважив президент.

Путін також вказав на важливість морального настрою і єдності росіян для вирішення всіх суспільних проблем, зокрема й демографічної.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко відреагував на бажання Путіна провести так звану технологічну дуель з використанням балістичної ракети середньої дальності "Орешник" і західних систем ППО. Користувачі соцмереж поширили хештег #putindovboyob на підтримку заяви Зеленського.

Крім цього, Путін заявив про "рух до виконання першорядних завдань СВО". Армія РФ, на його переконання, активно просувається в Україні та "звільняє" території.